Кабінки у громадських туалетах часто проєктують так, щоб ноги людей, які знаходять всередині, було видно і зовні, повідомляє 24 Канал. Та далеко не всі знають, для чого потрібна ця щілина.

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Циркуляція повітря

Навряд чи тут потрібно описувати запах у громадських туалетах в годину-пік. Втім, уявіть, наскільки гіршим він став би, якби двері кожної кабінки повністю торкалися стелі та підлоги?

Повітря завдяки щілинам може краще циркулювати кімнатою, і так створюється природний потік повітря.

Легко прибирати

Відкритий план приміщення дозволяє прибиральникам легше і швидше прибирати у громадських туалетах. Так швабра легко влізає у кабінку, а бруд не накопичується перед порогом кабінки.

Відсутність дверей у повний розмір зменшує кількість важкодоступних місць, і у довгостроковій перспективі це дозволяє усунути живильне середовище для багатьох шкідливих бактерій.



У громадських туалетах легко прибирати / Фото Pexels

Легко перевірити, чи зайнята кабінка

Замість того, аби стукати у кожну кабінку по черзі чи смикати за ручку, щілина між дверима та підлогою дозволяє легко визначити, чи вона зайнята.

Спосіб залишити кабінку на випадок надзвичайної ситуації

Якщо ви раптом опинилися в кабінці, де заклинило двері, завдяки щілині ви все ще зможете самостійно вибратися з туалету. Звісно, повзти по брудній підлозі – це не найкраще рішення, але воно все ж є.