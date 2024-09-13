Для чого потрібні дві кнопки на бачку унітаза: про це знають одиниці

У більшості унітазів є дві кнопки на бачку, та чимало людей не знають, для чого вони призначені, і тиснуть або на дві одразу, або на якусь випадкову. Втім, у кожної кнопки є своє призначення.

Звісно ж, в унітазі, як і в будь-яких інших приладах, усі кнопки мають своє призначення. І спроєктований з двома одразу бачок був не просто так.

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Навіщо на унітазі дві кнопки

Експерти пояснюють, що дві різні кнопки на бачку потрібні для того, аби раціональніше використовувати воду. Система, де кнопки дві, дозволяє контролювати обсяг води, який використовується для зливу, залежно від необхідності. Одна з кнопок призначена для більшої кількості води, а інша – для меншої.



Дві кнопки на бачку можуть бути дуже зручними / Фото Pexels

З таким підходом ви можете використовувати менше води, а значить – заощаджувати на ній.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Отож, вибір бачка з двома кнопками надає такі переваги: