Боротьба з тарганами може здаватися марною і заздалегідь програшною справою, адже цих шкідників дуже складно отруїти, а ще вони швидко розмножуються та заполоняють все нові території. Але вигнати їх з дому назавжди все ж можливо, якщо використовувати перевірені засоби.

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Як зрозуміти, чи є в домі таргани?

Зазвичай присутність тарганів визначається просто – ви бачите комах на столах чи стінах. Втім, іноді виявити прусаків непросто, адже переміщаються комахи приміщенням не вдень, а вночі. Але все ж вони залишають по собі специфічні сліди, які можна ідентифікувати.

Отож, ось основні ознаки наявності тарганів в домі:

специфічний запах на кухні – таргани виділяють феромони, що приваблюють навіть більше тарганів до вашого дому;

маленькі сліди їхньої життєдіяльності на підлозі, стінах та робочих поверхнях кухні;

кладки яєць тарганів.



Тарганів важливо виявити вдома / Фото Pexels

Які є ефективні засоби проти тарганів?

Якщо шкідників у вашій кухні ще небагато, ви можете поборотися з ними за допомогою народних засобів. Але потрібно знати, яких саме речей бояться таргани. Отож, ось 5 найбільш популярних способів боротьби з тарганами.

Борна кислота

Розсипати її потрібно у місцях, де проживають прусаки та на основних маршрутах по дому. На основі борної кислоти також можна виготовити приманки та пастки.

Оцет

Виготовте розчин з оцтової кислоти та води та обробіть ним усі поверхні, підлогу, стіни, а також куточки та важкодоступні місця на кухні та у санвузлі. Таргани не люблять запах оцту та він може змусити їх залишити дім.

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Натуральні ефірні олії

Їх зазвичай наносять на місця, де раніше були знайдені сліди тарганів. Особливо вони не люблять запахи анісу, гвоздики, м'яти, бузини, пижму та лавровий лист.

Нашатирний спорт

Водний розчин нашатирного спирту потрібний для того, аби обробити ним усі проблемні місця дому, де ви побачите забруднення.

Хімічні способи знищення тарганів

Позбутися шкідників можна і хімічними препаратами – інсектицидами. Саме вони будуть найбільш ефективними засобами проти прусаків. Придбати засоби можна у спеціалізованих магазинах, і вони можуть бути у різному вигляді: спреї, пасти, гелі, пастки тощо.