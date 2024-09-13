Борьба с тараканами может казаться бесполезным и заранее проигрышным делом, ведь этих вредителей очень сложно отравить, а еще они быстро размножаются и заполоняют все новые территории. Но выгнать их из дома навсегда все же возможно, если использовать проверенные средства.

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Как понять, есть ли в доме тараканы?

Обычно присутствие тараканов определяется просто – вы видите насекомых на столах или стенах. Впрочем, иногда обнаружить прусаков непросто, ведь перемещаются насекомые по помещению не днем, а ночью. Но все же они оставляют после себя специфические следы, которые можно идентифицировать.

Итак, вот основные признаки наличия тараканов в доме:

специфический запах на кухне – тараканы выделяют феромоны, что привлекают даже больше тараканов в ваш дом;

маленькие следы их жизнедеятельности на полу, стенах и рабочих поверхностях кухни;

кладки яиц тараканов.



Тараканов важно обнаружить дома / Фото Pexels

Какие есть эффективные средства против тараканов?

Если вредителей в вашей кухне еще немного, вы можете побороться с ними с помощью народных средств. Но нужно знать, каких именно вещей боятся тараканы. Итак, вот 5 наиболее популярных способов борьбы с тараканами.

Борная кислота

Рассыпать ее нужно в местах, где проживают прусаки и на основных маршрутах по дому. На основе борной кислоты можно изготовить приманки и ловушки.

Уксус

Изготовьте раствор из уксусной кислоты и воды и обработайте им все поверхности, пол, стены, а также уголки и труднодоступные места на кухне и в санузле. Тараканы не любят запах уксуса и он может заставить их покинуть дом.

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Натуральные эфирные масла наносят на места

Их обычно наносят на места, где ранее были найдены следы тараканов. Особенно они не любят запахи аниса, гвоздики, мяты, бузины, пижмы и лаврового листа.

Нашатырный спорт

Водный раствор нашатырного спирта нужен для того, чтобы обработать им все проблемные места дома, где вы увидите загрязнения.

Химические способы уничтожения тараканов

Избавиться от вредителей можно и химическими препаратами – инсектицидами. Именно они будут наиболее эффективными средствами против прусаков. Купить средства можно в специализированных магазинах, и они могут быть в разном виде: спреи, пасты, гели, ловушки и тому подобное.