Чи потрібно вимикати прилади з розетки на ніч: знають одиниці

Більшість людей навіть не зважають на те, що практично усі розетки в квартирі зайняті різними приладами. Адже вони вимкнені, так?

Якщо ви маєте звичку ніколи не вимикати з розетки електричний чайник, телевізор чи комп'ютер, варто від неї відмовитися, повідомляє 24 Канал. Адже надмірна кількість приладів, що весь час під'єднані до мережі, може спричинити стрибок напруги.

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Чи потрібно на ніч вимикати прилади з розетки?

Вимикання приладів з розетки допоможе не тільки захистити самі прилади, але й вберегти дім від потенційної пожежі. Особливо уважними варто бути до усіх особливо енерговитратних приладів: наприклад, бойлера, духової шафи чи обігрівача.

Коли йдете з дому, у ДСНС України радять також вимикати світло в квартирі чи приватному будинку через щиток. А ось самостійно відновити електропостачання не варто.

Після відключень електроенергії вмикати усі прилади одразу не варто – робіть це поетапно і тільки через пів години після відновлення електропостачання.



Прилади варто вимикати з розетки на ніч / Фото Pexels

Також зверніть увагу на 5 приладів, які точно варто вимикати на ніч. Це допоможе не тільки захистити дім, але й суттєво знизити рахунки за електроенергію – адже навіть коли прилади вимкнені, вони однаково її використовують.