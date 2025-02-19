Чи потрібно вимикати прилади з розетки на ніч: знають одиниці
- Вимикання приладів з розетки на ніч може запобігти стрибкам напруги та потенційним пожежам, особливо для енерговитратних приладів.
- Після відключень електроенергії прилади слід вмикати поетапно, через пів години після відновлення електропостачання, щоб уникнути пошкодження.
Більшість людей навіть не зважають на те, що практично усі розетки в квартирі зайняті різними приладами. Адже вони вимкнені, так?
Якщо ви маєте звичку ніколи не вимикати з розетки електричний чайник, телевізор чи комп'ютер, варто від неї відмовитися, повідомляє 24 Канал. Адже надмірна кількість приладів, що весь час під'єднані до мережі, може спричинити стрибок напруги.
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Чи потрібно на ніч вимикати прилади з розетки?
Вимикання приладів з розетки допоможе не тільки захистити самі прилади, але й вберегти дім від потенційної пожежі. Особливо уважними варто бути до усіх особливо енерговитратних приладів: наприклад, бойлера, духової шафи чи обігрівача.
Коли йдете з дому, у ДСНС України радять також вимикати світло в квартирі чи приватному будинку через щиток. А ось самостійно відновити електропостачання не варто.
Після відключень електроенергії вмикати усі прилади одразу не варто – робіть це поетапно і тільки через пів години після відновлення електропостачання.
Прилади варто вимикати з розетки на ніч / Фото Pexels
Також зверніть увагу на 5 приладів, які точно варто вимикати на ніч. Це допоможе не тільки захистити дім, але й суттєво знизити рахунки за електроенергію – адже навіть коли прилади вимкнені, вони однаково її використовують.
- Телевізор. Більшість людей не звикли до того, аби вимикати телевізор з розетки на ніч, а дарма. Втім, коли він в режимі очікування, він протягом всієї ночі використовує електрику.
- Зарядка до телефону. Чимало людей ставлять телефон на зарядку на ніч, адже це дуже зручно. Та робити так точно не варто, і не тільки через те, що так зарядка недоцільно використовує енергію. Через цю звичку зарядка може нашкодити батареї вашого смартфона, і зрештою він почне гірше тримати заряд.
- Ноутбук. Якщо вночі ви не користуєтеся ноутбуком, його варто вимикати з розетки – так само як і комп'ютер.
- Роутер. Більшості людей інтернет вночі не потрібний, тож користі з ввімкненого роутера немає, а електрику він тим часом споживає. Окрім того, якщо ви вимкнете роутер на ніч з мережі, позбудетеся його електромагнітного опромінення.
- Бойлер. Якщо ви хочете заощадити гроші, бойлер радять відключати не тільки вночі, але й вдень, коли ви ним не користуєтеся. Адже він підігріває воду, як тільки її температура трохи знижується.