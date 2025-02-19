Нужно ли выключать приборы из розетки на ночь: знают единицы

Большинство людей даже не обращают внимания на то, что практически все розетки в квартире заняты различными приборами. Ведь они выключены, да?

Если вы имеете привычку никогда не выключать из розетки электрический чайник, телевизор или компьютер, стоит от нее отказаться, сообщает 24 Канал. Ведь чрезмерное количество приборов, что все время подключены к сети, может вызвать скачок напряжения.

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Нужно ли на ночь выключать приборы из розетки?

Выключение приборов из розетки поможет не только защитить сами приборы, но и уберечь дом от потенциального пожара. Особенно внимательными стоит быть ко всем особенно энергозатратных приборов: например, бойлера, духового шкафа или обогревателя.

Когда уходите из дома, в ГСЧС Украины советуют также выключать свет в квартире или частном доме через щиток. А вот самостоятельно восстановить электроснабжение не стоит.

После отключений электроэнергии включать все приборы сразу не стоит – делайте это поэтапно и только через полчаса после восстановления электроснабжения.



Приборы следует выключать из розетки на ночь / Фото Pexels

Также обратите внимание на 5 приборов, которые точно стоит выключать на ночь. Это поможет не только защитить дом, но и существенно снизить счета за электроэнергию – ведь даже когда приборы выключены, они все равно ее используют.