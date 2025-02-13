Навіщо в стінці холодильника потрібна дірка: не знає майже ніхто

Можливо, ви помічали в холодильнику невеликий отвір незрозумілого призначення, і просто ігнорували його. Втім, він дуже важливий для підтримання порядку у приладі.

Отвір на задній стінці холодильника – це не випадковість, і він дуже важливий для роботи приладу. Зокрема, він потрібний для відведення конденсату, що утворюється всередині холодильника, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо в холодильнику отвір?

У сучасних холодильниках передбачено чимало деталей, які можуть забезпечити їхню безперебійну та якісну роботу. І одна з таких важливих, але непомічених багатьма деталей – це отвір на задній стінці холодильної камери. І цей отвір виконує ключову роль у підтримці чистоти та оптимального мікроклімату.

Коли холодильник працює, всередині нього утворюється конденсат – тобто волога, що осідає на стінках через різницю температури всередині та зовні приладу. Конденсат стікає по задній стінці, і якщо його не відводити назовні, він буде накопичуватися всередині.

Зрештою це призведе до появи неприємних запахів, льоду та навіть плісняви. Аби цього не сталося, і був створений цей дренажний отвір, що розташований у нижній частині задньої стінки холодильника.



Отвір в холодильнику виводить конденсат / Фото Pexels

Тож конденсат просто стікає вниз до дренажного отвору, а через нього волога потрапляє у спеціальний канал, який виводить її до випарника чи піддону з компресором, де вона поступово випаровується під дією тепла.

Цей нехитрий механізм дозволяє підтримувати потрібний рівень вологи всередині холодильника та запобігає появі калюж чи льоду.

Як запобігти появі конденсату в холодильнику?

Для цього потрібно запам'ятати тільки дві прості поради.