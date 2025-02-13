Зачем в стенке холодильника нужна дырка: не знает почти никто

Возможно, вы замечали в холодильнике небольшое отверстие непонятного назначения, и просто игнорировали его. Впрочем, оно очень важно для поддержания порядка в приборе.

Отверстие на задней стенке холодильника – это не случайность, и оно очень важно для работы прибора. В частности, оно нужно для отвода конденсата, образующегося внутри холодильника, сообщает 24 Канал.

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Зачем в холодильнике отверстие?

В современных холодильниках предусмотрено немало деталей, которые могут обеспечить их бесперебойную и качественную работу. И одна из таких важных, но незамеченных многими деталей – это отверстие на задней стенке холодильной камеры. И это отверстие выполняет ключевую роль в поддержании чистоты и оптимального микроклимата.

Когда холодильник работает, внутри него образуется конденсат – то есть влага, оседающая на стенках из-за разницы температуры внутри и снаружи прибора. Конденсат стекает по задней стенке, и если его не отводить наружу, он будет накапливаться внутри.

В конце концов это приведет к появлению неприятных запахов, льда и даже плесени. Чтобы этого не произошло, и было создано это дренажное отверстие, расположенное в нижней части задней стенки холодильника.



Отверстие в холодильнике выводит конденсат / Фото Pexels

Поэтому конденсат просто стекает вниз к дренажному отверстию, а через него влага попадает в специальный канал, который выводит ее к испарителю или поддону с компрессором, где она постепенно испаряется под действием тепла.

Этот нехитрый механизм позволяет поддерживать нужный уровень влаги внутри холодильника и предотвращает появление луж или льда.

Как предотвратить появление конденсата в холодильнике?

Для этого нужно запомнить только два простых совета.