Какой есть лучший способ рассказать о своих чувствах, чем сделать это на языке цветов? Но для этого нужно разобраться, какие из них лучше всего подходят для букета в этот особый день, сообщает 24 Канал.

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Какие цветы дарить на День влюбленных?

Ответ на такой вопрос вполне очевиден – прежде всего нужно дарить цветы, символизирующие заботу, преданность, любовь и восхищение другим человеком. Ну и, конечно, нужно обратить внимание на те цветы, что нравятся вашей второй половинке.

Но если вы не знаете, на каком букете остановиться, популярным выбором всегда есть розы. Красные символизируют пылкую страсть и нежное чувство любви. Но это не единственный вариант цветов, имеющих свое тайное значение.

Герберы . Они символизируют чистоту и невинность и могут стать лучшим выбором для трогательного комплимента.

. Они символизируют чистоту и невинность и могут стать лучшим выбором для трогательного комплимента. Эустомы . Такой букет поможет выразить страсть и самую нежную любовь.

. Такой букет поможет выразить страсть и самую нежную любовь. Ирисы. Эти цветы символизируют уязвимость и нежность, и поэтому помогут выразить свои сокровенные чувства.

Хризантемы . Они также являются популярным выбором на День влюбленных, ведь символизируют вечную и чистую любовь.

. Они также являются популярным выбором на День влюбленных, ведь символизируют вечную и чистую любовь. Пионы. Из таких цветов можно получить пышные и воздушные букеты, а сам цветок символизирует взаимную любовь.

Из таких цветов можно получить пышные и воздушные букеты, а сам цветок символизирует взаимную любовь. Тюльпаны. Эти первоцветы символизируют симпатию к другому человеку и искреннее чувство любви.

Также в букеты можно смело добавлять ковыль, лаванду, лагурус, флеум и физалис.



Ко Дню влюбленных цветы будут лучшим подарком / Фото Pexels

Сколько цветов подарить на 14 февраля?

Цветы – это один из самых желанных подарков на праздник влюбленных. Поэтому при выборе букета может возникнуть вопрос – а сколько же цветов к нему добавить? Если вы хотите сами составить букет, чтобы он стал не только приятным, но и уникальным и продуманным подарком, нужно придерживаться только одного правила – не дарить парное количество бутонов.

Впрочем, точное количество цветов в букете не так важно, как его общий внешний вид.