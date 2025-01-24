Заморожуйте кубики льоду для побутових цілей: вони стануть незмінними у господарстві

Ми звикли заморожувати кубики льоду для різноманітних напоїв, однак господині винайшли кілька лайфхаків, які знадобляться вам у побутовому житті. Звичайний кубик льоду має багато застосувань, тож розповімо про найпопулярніші з них.

Взимку ми так часто заморожуємо лід, бо не вживаємо охолоджуючі напої, однак варто залити воду у відповідні ємності, щоб скористатися цікавими методами, які є помічними й стануть в нагоді багатьом, пише 24 Канал.

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Видалення жувальної гумки

Через необережність жувальна гумка може опинитися на одязі, килимі, дивані чи навіть у волоссі. Якщо вже так сталося, то потрібно прикласти до неї кубик льоду, щоб вона затверділа, а тоді обережно зішкребти ножем чи нігтями. Холод допомагає гумці відійти від поверхні, не залишаючи слідів. Метод підходить навіть для найскладніших випадків.

Виведення вм’ятини на килимі

При перестановці меблів, на килимі можуть залишитися вм’ятини. Щоб відновити первісний вигляд ворсу, потрібно поставити на вм’ятину лід й зачекати, поки він розтане, а тоді щіткою чи руками розчесати килим.

Покращення смаку рису

Зварений рис, який стоїть у каструлі кілька днів, може бути сухим та несмачним, втім один кубик льоду здатен все змінити. Потрібно лише поставити кубик льоду в тарілку з рисом у мікрохвильовку. Коли він розтане, то зволожить рис та поверне йому м’якість. Такий лайфхак подарує вам смачний обід, навіть якщо рис буде стояти в холодильнику не один день.



Кубики льоду можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Виведення зайвого жиру

Якщо ви приготували бульйон, але він занадто жирний, тоді варто скористатися металевим ополоником й кількома кубиками льоду. Поскладайте їх у чашу й прикладіть зовнішнім боком до бульйону. Холод швидко притягне до стінок ополоника зайвий жир.

Попередження синців та набряків

Щоб запобігти утворенню синця від удару, прикладіть до травмованої ділянки лід, який зупинить кровотечу в капілярах. Кубик льоду обгорніть в тканину й прикладіть на кілька хвилин. Цього буде достатньо, щоб не утворився набряк.