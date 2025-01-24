Виявляється, зубну пасту можна використовувати на для вирішення побутових проблем, пише 24 Канал. Про це знають одиниці, але зубною пастою можна очистити метал, видалити подряпини на екрані телефону чи очистити біле взуття.

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Як використовувати зубну пасту

Зубну пасту найчастіше використовують для очищення обробних дошок на кухні, які можуть мати різкий запах від риби чи інших продуктів. Щоб позбутися неприємного запаху потрібно скористатися зубною пастою із запахом м’яти чи ментолу. Невелику кількість потрібно видавити у форми для льоду й заморозити.

Цим замороженим кубиком зубної пасти потрібно протирати дошку для нарізання, якщо вона не зовсім приємно пахне. Викидати кубик льоду не варто, якщо ви повністю ним не скористалися. Можна залишити його в морозилці для наступного разу.



Кубики зубної пасти можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Кубик замороженої пасти може допомогти очистити ванну від нальоту чи вивести поганий запах з плити або мікрохвильової печі. Господині також кажуть, що заморожена зубна паста добре відчищає шви на плитці та внутрішні частини посудомийної машини.

Заморожена паста допомагає видалити мильні сліди та вапняний наліт на скляних душових дверях. Просто втирайте кубик льоду в забруднені місця, а тоді все добре промийте водою. Окрім того, зубна паста легко видаляє наліт з раковин і кранів, надаючи блиск металевим поверхням.

Якщо гумова частина підошви ваших кросівок брудна – заморожений кубик зубної пасти допоможе повернути їй білосніжний вигляд. Саме заморожений стан зубної пасти робить її зручною у використанні, тож скористайтеся цим японським лайфхаком, який справді здивує результатом.