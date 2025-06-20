4 найкращі тканини для літа: навіть у спеку не будете пітніти

Літо – це чудова пора року, але тільки у випадку, якщо ви підберете вдалий одяг. Адже паритися у важких балахонах та жарких штанах у спеку не хочеться нікому.

Для того, аби літній відпочинок був комфортним та легким, потрібно ретельно поставитися до підбору свого вбрання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Текстиль Контакт". І перевагу радять надавати натуральним тканинам.

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Бавовна

Ця натуральна тканина рослинного походження має чимало переваг – і основними з них є широке розмаїття варіантів та невелика вартість. Бавовна легко піддається фарбуванню, і тому можна обрати одяг будь-якого забарвлення та з дуже цікавими принтами.

Окрім того, бавовна не викликає алергій та дерматитів, чудово підходить для дитячого та дорослого щоденного одягу. Матеріал не перешкоджає диханню тіла та чудово пропускає повітря, а значить, ідеально підходить для жарких літніх днів.

Льон

Ця натуральна тканина також дуже часто використовується для пошиття щоденного одягу. І особливістю льону є натуральна прохолода, що може створити комфорт для тіла навіть у найжаркіші дні.

Річ у тому, що матеріал чудово пропускає повітря та дозволяє шкірі дихати. Та любителі льону також знають і про головний недолік тканини: вона дуже легко мнеться, а це може погіршити презентабельний вигляд вбрання.



Одяг з льону підходить для спекотної погоди / Фото Pexels

Шифон

Це тонка, повітряна тканина, що виготовляється з бавовняних чи шовкових волокон. Матеріал виглядає привабливо, приємний на дотик та не викликає алергічних реакцій від контакту зі шкірою.

Шифон також може мати будь-яке забарвлення та добре підходить для пошиття суконь, комбінезонів та сарафанів.

До речі, раніше ми ділилися простим способом відбілити будь-яку тканину та повернути їй яскравість.

Шовк

Це – дорога тканина, але її вигляд точно вартий кожної гривні. Особливість шовку полягає не тільки у благородному блиску на поверхні тканини, але й у тому, що він дозволяє тілу дихати та підходить навіть для жаркої погоди.