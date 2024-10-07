Який режим обирати під час прання: експерт дав найкращу пораду

Для тих, хто лише нещодавно придбав пральну машинку, можуть мати дилему щодо того, в якому режимі краще прати одяг. Виявляється, що для того, щоб речі були чистими та пахучими, потрібен лише один режим, який можна використовувати завжди.

Цей лайфхак розповів експерт Патрік Річардсон, пише Upworthy. Сучасні пральні машинки мають чимало режимів – це делікатне, ручне прання чи постійний віджим.

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Який режим обрати для прання одягу

Автор книги "Любов до прання" радить завжди обирати "експрес-цикл". Його плюс полягає в тому, що він не є дуже довгим, але й не надто коротким, тож не завдасть шкоди одягу.

У результаті досліджень під час написання книжки він дійшов висновку, що навіть найбрудніші речі можна випрати в експрес-режимі, відоме ще як "швидше прання" чи "30-хвилинне прання".

Триваліше прання може призвести до того, що одяг швидше випереться й втратить колір, а ще для довгого прання потрібно більше води та електроенергії, тому експрес-прання – це раціональний вибір.

Поради щодо прання одягу

Заповнювати ємність для порошку чи рідини треба наполовину менше звичної дози, оскільки в експрес-режимі використовується менше води. При регулярному використанні цього режиму може з’явитися затхлий запах через низьку температуру води, в якій накопичується цвіль та бактерії.

Щоб запобігти цьому, варто кожних кілька тижнів запускати порожнє прання в гарячому режимі без мийного засобу та очищати відділення для прального порошку. Для того, щоб пральна машинка прослужила вам якомога довше, найкраще відмовитися від кількаразового прання на день. Краще прання розбити на кілька днів.