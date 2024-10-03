Чимало людей навіть не підозрюють, для чого потрібен третій відсік, пишуть Поради 24. Господині звикли засипати порошок в одне відділення, а на інші не звертають уваги.

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Навіщо у пральній машинці три відділення

Кожне відділення у пральній машинці позначене цифрою чи символом. На крайніх відсіках нанесені римські цифри I та II або ж латинські літери А та В, все залежить від бренду машинки, а от в середньому відсіку зображена зірочка чи квітка.

Для чого призначене 1 відділення

Перше відділення позначене римською цифрою I або латинською А. Цей відсік призначений для попереднього прання чи замочування білизни. Попереднє прання – це тривале зберігання речей у великій кількості води. Його застосовують, коли потрібно видалити застарілі плями та добре їх вимочити у воді. Завдяки цьому процесу тканина розтягується, а машинка під час прання здатна легше впоратися з брудом.

Якщо замочування не передбачене режимом прання, то порошок засипати не треба, однак якщо вибрано програму з пранням у два етапи, тоді у цей відсік треба засипати порошок. Його потрібно додавати дозовано відповідно до інструкції. Отже, перше відділення призначене для порошку.



У першу секцію рекомендовано додавати пральний порошок / Фото Help service

Для чого призначене 2 відділення

Друге відділення позначене літерою B або римською цифрою ІІ. У нього потрібно додавати кондиціонер чи м’який засіб для білизни. Завдяки цьому компоненту пом’якшується тканина, яка надає попраному одягу свіжого запаху.

А ще кондиціонер допомагає запобігати статичній електризації вбрання та покращує гладкість тканини. Та попри те, що друге відділення призначене для кондиціонера, туди теж можна сипати сухий чи рідкий порошок для прання в будь-якому режимі.

Для чого призначене 3 відділення

У третє відділення, яке позначене зірочкою чи квіткою, можна заливати засіб для видалення плям. Сюди також можна додавати ополіскувач чи інші додаткові засоби для прання, до прикладу, відбілювач.

Щоб пральна машинка якомога довше вам прослужила, не забувайте про належний догляд. Після кожного прання залишайте дверцята барабана відчиненими, аби всередині не накопичувалася волога, та час від часу очищайте гумку в барабані, яка накопичує в собі бруд та сміття.