Без побутової техніки важко уявити сучасне життя, пишуть Поради 24. Однак особливо важливою технікою для нас є пральна машинка. Німецькі домогосподині володіють однією хитрістю – вони кидають у пральну машинку каштани та ось для чого вони це роблять.

Читайте також Для чого потрібні дві кнопки на бачку унітаза: про це знають одиниці

Чому треба кидати каштани у пральну машинку

У плодах кінських каштанів містяться речовини сапоніни, які мають схожі властивості, як мило. Вони здатні видалити з одягу жирні плями та старі забруднення, які ніяк не відмивалися з речей.

Однак треба звернути увагу на важливий момент. Каштани у пральну машинку не можна кидати цілими, інакше вони лише пошкодять барабан. Їх треба розрізати та поставити у лляний мішечок, який треба вкинути у пральну машину разом з речима. Якщо розрізати їх буде важко, тоді просто розбийте молотком на маленькі шматочки.



Каштани допомагають під час прання / Фото Pexels

Є й інший метод. Для нього треба взяти 5 серцевин каштанів, залити їх водою та настояти кілька годин, щоб на поверхні утворилася біла піна. Настій треба процідити та залити у відсік пральної машини для миючих засобів. Для ефективності можете додати чайну ложку соди чи оцту.

Каштани є екологічно чистою альтернативою синтетичним порошкам для прання. Прання з каштанами підходять для людей з чутливою шкірою або алергіями на звичайні пральні засоби.