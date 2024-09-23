Без бытовой техники трудно представить современную жизнь, пишут Porady 24. Однако особенно важной техникой для нас является стиральная машинка. Немецкие домохозяйки обладают одной хитростью – они бросают в стиральную машинку каштаны и вот для чего они это делают.

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Почему надо бросать каштаны в стиральную машинку

В плодах конских каштанов содержатся вещества сапонины, которые имеют схожие свойства, как мыло. Они способны удалить с одежды жирные пятна и старые загрязнения, которые никак не отмывались с вещей.

Однако надо обратить внимание на важный момент. Каштаны в стиральную машинку нельзя бросать целыми, иначе они только повредят барабан. Их надо разрезать и поставить в льняной мешочек, который надо бросить в стиральную машину вместе с вещами. Если разрезать их будет трудно, тогда просто разбейте молотком на маленькие кусочки.



Каштаны помогают во время стирки / Фото Pexels

Есть и другой метод. Для него надо взять 5 сердцевин каштанов, залить их водой и настоять несколько часов, чтобы на поверхности образовалась белая пена. Настой надо процедить и залить в отсек стиральной машины для моющих средств. Для эффективности можете добавить чайную ложку соды или уксуса.

Каштаны являются экологически чистой альтернативой синтетическим порошкам для стирки. Стирка с каштанами подходят для людей с чувствительной кожей или аллергиями на обычные стиральные средства.