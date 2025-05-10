Издавна деньги окружены большим количеством различных примет и поверий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому если вы нашли монетку на улице, это также может означать несколько разных вещей в зависимости от обстоятельств.

Интересно Шерсть домашних животных исчезнет с дивана навсегда: вот элементарный способ

Можно ли поднимать найденные монеты?

Предки верили, что если найти монету с самого утра, да еще и натощак – то это вроде бы предвещает ухудшение материального положения, как бы парадоксально не звучало. И верили также, что такую монету ни в коем случае нельзя поднимать.

Также считалось, что если вы не дошли до того, чтобы не было денег на покупку хлеба, найденную монету поднимать не стоит – кому-то другому она будет более необходима. Впрочем, существуют также приметы и о том, что каждой найденной копейке нужно было поклониться, а тогда непременно забрать с собой. Более того – нужно было поблагодарить Бога за найденные деньги.

Вроде бы такая монета должна была приносить своему владельцу удачу, и ее не стоило тратить – разве что на что-то очень важное.

Существует поверье и о том, что если монета лежит вверх "орлом", тогда ее можно поднимать, ведь она будет приносить удачу. А вот если она лежит вверх "решкой", тогда лучше пройти мимо и оставить ее на земле.



Не все монеты можно поднимать / Фото Pexels

Также некоторые эзотерики советуют найденную монету не класть себе в карман, чтобы избежать каких-либо неприятностей. Вместо этого нужно было по дороге отдать ее нищему – тогда удача и богатство вернутся к вам сторицей. Впрочем, большинство толкований сходятся в одном – если вы нашли монету или бумажные деньги на перекрестке, поднимать их точно не стоит.

Кстати, запреты касаются не только поднятия монет на дороге. Ранее мы объясняли, почему по приметам нельзя пить из чужой чашки.

Но некоторые найденные монеты все же считают счастливыми и даже верят, что они могут стать мощным оберегом. Например, если вы нашли монетку со щербинкой, у которой повреждены края, ее нужно спрятать в кошелек и не тратить – и тогда она поможет приумножить доходы.

Также стоит забрать с собой монету, что имеет отверстие – ее тоже положите в кошелек, или повесьте на денежное дерево.