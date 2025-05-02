Жизнь с котами и собаками может подарить немало положительных эмоций, но в то же время это создает определенный беспорядок в доме, сообщает 24 Канал. В частности, одной из самых больших проблем часто является наличие шерсти на мягкой мебели.

Интересно Никогда не делайте на кладбище эти 5 вещей: обречете себя на бедность и беду

Пропылесосить

Использование пылесоса с мощной силой всасывания – это самый простой способ избавиться от лишней шерсти на мебели. Он легко соберет все волосы, пух и шерсть, что часто усиливают аллергию, а также вызывают неприятный запах.

Самый простой способ пропылесосить диван – это использовать насадку-щетку. Так вы можете почистить и подушки, и труднодоступные места.

Резиновые перчатки

Если вы не хотите покупать никаких специальных принадлежностей для того, чтобы удалить шерсть с дивана или кресла, можно воспользоваться вещами, которые уж точно найдутся дома. Например, вы можете взять резиновые перчатки и провести ими по дивану.

Волосы начнут липнуть к резиновой текстуре – и влажная губка, кстати, может дать очень похожий эффект.



Резиновые перчатки помогут собрать шерсть с дивана / Фото Pexels

Уксус

Этот привычный кухонный ингредиент используют для того, чтобы легко отделить шерсть от ткани дивана. Нужно смешать 60 миллилитров уксуса, 177 миллилитров теплой воды и столовую ложку средства для мытья. После этого залейте все в распылитель и распыляйте на диван.

После этого нужно потереть диван тканью или губкой, чтобы собрать шерсть.

Валик для одежды

Если у вас есть специальный валик для одежды, или липкая лента – ими тоже можно воспользоваться, чтобы убрать все лишнее с дивана. Но этот способ подходит только для обивки, изготовленной из материала с коротким ворсом.

Кстати, часто у людей возникают проблемы не только с очисткой дивана. Ранее мы рассказывали, как помыть окна, если вы живете на высоком этаже.

Жесткая щетка

Если нужно убрать мелкие волоски, прилипшие к обивке дивана, можно воспользоваться жесткой щеткой. Нужно просто протереть ею всю поверхность мебели, а после этого собрать шерсть и удалить ее. Впрочем, будьте осмотрительны при использовании этого метода, чтобы не навредить ткани дивана.