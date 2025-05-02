Життя з котами та собаками може подарувати чимало позитивних емоцій, але водночас це створює певний безлад у домі, повідомляє 24 Канал. Зокрема, однією з найбільших проблем часто є наявність шерсті на м'яких меблях.

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Пропилососити

Використання пилосмока з потужною силою всмоктування – це найпростіший спосіб позбутися зайвої вовни на меблях. Він легко збере усе волосся, пух та шерсть, що часто посилюють алергію, а також спричиняють неприємний запах.

Найпростіший спосіб пропилососити диван – це використовувати насадку-щітку. Так ви можете почистити і подушки, і важкодоступні місця.

Гумові рукавички

Якщо ви не хочете купати жодного спеціального приладдя для того, аби видалити шерсть з дивана чи крісла, можна скористатися речами, які вже точно знайдуться вдома. Наприклад, ви можете взяти гумові рукавички та провести ними по дивану.

Волосся почне липнути до гумової текстури – і волога губка, до речі, може дати дуже схожий ефект.



Гумові рукавички допоможуть зібрати шерсть з дивана / Фото Pexels

Оцет

Цей звичний кухонний інгредієнт використовують для того, аби легко відокремити вовну від тканини дивану. Потрібно змішати 60 мілілітрів оцту, 177 мілілітрів теплої води та столову ложку засобу для миття. Після цього залийте усе в розпилювач та розпорошуйте на диван.

Після цього потрібно потерти диван тканиною чи губкою, аби зібрати шерсть.

Валик для одягу

Якщо у вас є спеціальний валик для одягу, або ж липка стрічка – ними теж можна скористатися, аби прибрати усе зайве з дивану. Та цей спосіб підходить тільки для оббивки, виготовленої з матеріалу з коротким ворсом.

До речі, часто у людей виникають проблеми не тільки з очищенням дивана. Раніше ми розповідали, як помити вікна, якщо ви живете на високому поверсі.

Жорстка щітка

Якщо потрібно прибрати дрібні волоски, що прилипли до оббивки дивана, можна скористатися жорсткою щіткою. Потрібно просто протерти нею усю поверхню меблів, а після цього зібрати шерсть і видалити її. Втім, будьте обачні під час використання цього методу, аби не нашкодити тканині дивана.