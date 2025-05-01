Чашка – это важный элемент посуды, и в каждом доме она точно найдется не одна, сообщает 24 Канал. Впрочем, далеко не все знают, что из чужой чашки пить нельзя – по крайней мере, именно это утверждают народные приметы.

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Почему нельзя пить из чужой чашки?

Суеверные люди верят, что чашка – это та посуда, через которую можно перенять не только болезни, но и жизненные проблемы владельца. Некоторые даже убеждены, что человек, который пьет из чужой чашки, может забрать на себя все неудачи и плохую карму, или даже грехи предыдущего владельца.

Кроме того, существует также примета и о том, что если человек случайно выпил из чужой чашки, это значит, что он медлит с каким-то важным делом, а судьба подает ему сигнал.

Но с другой стороны, чашка всегда была символом гостеприимства, и поделиться чашкой кофе или чая с гостем означало проявить к нему доброжелательность и уважение. Но даже здесь существовали свои нюансы. В частности, не советовали давать гостю свою личную чашку, чтобы не делиться своей судьбой.



Пить из чужой чашки не стоит / Фото Pexels

Конечно же, сейчас отношение к чашкам очень сильно изменилось – и все реже люди верят в суеверия и приметы. Но символическое значение чашки все же остается, и к ней стараются относиться осторожно.

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Кстати, ни гостям, ни владельцам посуды не советуют пить из треснувших чашек. Во-первых, они могут травмировать губы, но также в микротрещинах могут размножаться и бактерии, что делает использование такой посуды опасным для здоровья.

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Но существует также и примета о том, что если пить из треснувшей чашки, можно потерять свою удачу и впустить в жизнь проблемы и беду.