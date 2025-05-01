Чашка – це важливий елемент посуду, і в кожному домі вона точно знайдеться не одна, повідомляє 24 Канал. Втім, далеко не всі знають, що з чужої чашки пити не можна – принаймні, саме це стверджують народні прикмети.

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Чому не можна пити з чужої чашки?

Забобонні люди вірять, що чашка – це той посуд, через який можна перейняти не тільки хвороби, але й життєві проблеми власника. Деякі навіть переконані, що людина, яка п'є з чужої чашки, може забрати на себе усі невдачі та погану карму, чи ж навіть гріхи попереднього власника.

Окрім того, існує також прикмета й про те, що якщо людина випадково випила з чужої чашки, це значить, що вона зволікає з якоюсь важливою справою, а доля подає їй сигнал.

Але з іншого боку, чашка завжди була символом гостинності, і поділитися чашкою кави чи чаю з гостем означало проявити до нього доброзичливість та повагу. Але навіть тут існували свої нюанси. Зокрема, не радили давати гостю свою особисту чашку, аби не ділитися своєю долею.



Пити з чужої чашки не варто / Фото Pexels

Звісно ж, зараз ставлення до чашок дуже сильно змінилося – і все рідше люди вірять у забобони та прикмети. Але символічне значення чашки все ж залишається, і до неї намагаються ставитися обережно.

До речі, раніше ми розповідали, як можна привабити у свій дім гроші. Для цього потрібно розкласти лавровий лист у 3 різних місцях дому.

До речі, ані гостям, ані власникам посуду не радять пити з тріснутих чашок. По-перше, вони можуть травмувати губи, але також в мікротріщинах можуть розмножуватися й бактерії, що робить використання такого посуду небезпечним для здоров'я.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Але існує також і прикмета про те, що якщо пити з тріснутої чашки, можна загубити свою удачу та впустити у життя негаразди й лихо.