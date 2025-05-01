Безлад на кухні – це звичне явище для багатьох людей. Зокрема, зазвичай його спричиняє немитий посуд, паперові рушники, бруд та залишки їжі на стільницях тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Мінімізуйте безлад на прилавку

Безлад на стільниці може не тільки зробити вашу кухню неохайною, але й ускладнює прибирання безладу та випадкових розливів. І загалом кухня одразу ж виглядає приємнішою та чистішою, коли стільниці пусті, а не заставлені дрібною побутовою технікою.

Намагайтеся позбутися зі стільниці таких речей:

дрібна побутова техніка, що не потрібна щодня;

спеції, олії та соуси;

брудний посуд;

декоративні елементи.

Знайдіть місце для кожної речі

Якщо у вас немає місця для вашої улюбленої побутової техніки чи приладдя для випічки, це значить, що вони опиняться на стільницях та будуть захаращувати вашу кухню, створюючи справжній хаос.

Рішення полягає в тому, аби знайти вдале місце для кожної речі, що є на вашій кухні, а тоді повертати предмети туди після користування.

Прибирайте, поки готуєте

Це один з тих випадків, коли багатозадачність має свої переваги. Якщо ви можете прибрати інгредієнти, переставити брудний посуд у раковину та протерти стільниці, поки вариться суп чи смажиться м'ясо, це точно варто зробити, аби після вечері вам довелося робити менше роботи.



Кухню варто прибирати під час готування / Фото Pexels

Мийте посуд щовечора

Певно, це найбільш поширена помилка у прибиранні кухні, з якою стикається досить багато людей. Після напруженого дня останнє, що хочеться робити ввечері – це терти каструлі та сковорідки. Але прокидатися наступного ранку та бачити гору немитого посуду – це також не найкращий початок дня.

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Тримайте засоби для чищення під рукою

Коли у вас трапляється безлад, а вам потрібно піти до ванної кімнати чи комори, аби взяти потрібний засіб, ви підвищуєте ймовірність того, що бруд так і залишиться на ваших стільницях чи плиті. Варто тримати усі потрібні для прибирання засоби поруч, аби швидко скористатися ними, щойно вони знадобляться. До речі, раніше ми вже розповідали, якими засобами можна відмити кухню від жиру.