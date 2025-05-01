Беспорядок на кухне – это привычное явление для многих людей. В частности, обычно его вызывает немытая посуда, бумажные полотенца, грязь и остатки пищи на столешницах и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Можно ли сажать плющ возле дома: единицы знают о значении растения

Минимизируйте беспорядок на прилавке

Беспорядок на столешнице может не только сделать вашу кухню неопрятной, но и затрудняет уборку беспорядка и случайных разливов. И вообще кухня сразу же выглядит приятнее и чище, когда столешницы пустые, а не заставлены мелкой бытовой техникой.

Старайтесь избавиться со столешницы таких вещей:

мелкая бытовая техника, что не нужна каждый день;

специи, масла и соусы масла и соусы;

грязная посуда;

декоративные элементы.

Найдите место для каждой вещи

Если у вас нет места для вашей любимой бытовой техники или принадлежностей для выпечки, это значит, что они окажутся на столешницах и будут загромождать вашу кухню, создавая настоящий хаос.

Решение заключается в том, чтобы найти удачное место для каждой вещи, что есть на вашей кухне, а потом возвращать предметы туда после пользования.

Убирайте, пока готовите

Это один из тех случаев, когда многозадачность имеет свои преимущества. Если вы можете убрать ингредиенты, переставить грязную посуду в раковину и протереть столешницы, пока варится суп или жарится мясо, это точно стоит сделать, чтобы после ужина вам пришлось делать меньше работы.



Кухню стоит убирать во время готовки / Фото Pexels

Мойте посуду каждый вечер

Вероятно, это наиболее распространенная ошибка в уборке кухни, с которой сталкивается достаточно много людей. После напряженного дня последнее, что хочется делать вечером – это тереть кастрюли и сковородки. Но просыпаться на следующее утро и видеть гору немытой посуды – это также не лучшее начало дня.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Держите средства для чистки под рукой

Когда у вас случается беспорядок, а вам нужно пойти в ванную комнату или кладовую, чтобы взять нужное средство, вы повышаете вероятность того, что грязь так и останется на ваших столешницах или плите. Стоит держать все необходимые для уборки средства рядом, чтобы быстро воспользоваться ими, как только они понадобятся. Кстати, ранее мы уже рассказывали, какими средствами можно отмыть кухню от жира.