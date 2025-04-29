Если пренебрегать генеральной уборкой на кухне достаточно долго, можно заметить, как на фасаде, столешницах и плитке собирается липкий и жирный слой, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Как почистить жирные пятна на кухне?

Существует множество народных средств, которые можно использовать для борьбы с застывшим жиром. И некоторые из них чрезвычайно эффективны, а другие – нет. Поэтому делимся наиболее эффективными средствами против застарелого жира, которые точно помогут начистить кухню до блеска.

Уксус

Для того, чтобы избавиться от липкого налета и жира уксусом, нужно добавить 40 миллилитров средства в тазик с водой. Нужную поверхность потрите раствором и оставьте на 5 минут, после чего также смойте водой. Главное – не передержать уксус, ведь от него могут иначе остаться разводы и неприятный запах.

В конце даже можно пройтись по очищенным участкам тряпкой с лимонным соком, чтобы ликвидировать запах уксуса. Но уксусом все же можно очищать не все поверхности. В частности, стоит воздержаться от его использования на столешницах из натурального камня дереве, железе и чугуне, электронике и линолеуме.

Спирт

Спирт очень хорошо удаляет следы жира с поверхности. Можно взять 96% спирт, или же меньшей концентрации. Нужно спирт смешать в одинаковом количестве с водой, а потом перелить раствор в распылитель.

Разбрызгивайте раствор и натирайте тряпкой, а потом оставьте средство, чтобы он подействовал – достаточно будет 10 минут. После этого смойте его теплой водой.



Спиртом можно очистить жирные пятна на кухне / Фото Pexels

Сода

Это средство – абразив, поэтому для некоторых деталей на кухне не подойдет. Впрочем, ней можно легко чистить стены и плитку. Для этого нужно взять 2 столовые ложки соды и добавить их в литр горячей воды. Подождите, пока сода растворится, а тогда намочите тряпку средством и трите нужную поверхность.

Если следы жира засохли, тогда оставьте тряпку с раствором на пятне на 10 минут.

Кстати, нужно обратить внимание не только на жир, но и на другие загрязнения на кухне. Ранее мы рассказывали, как можно легко избавиться от плесени на окнах.

Разрыхлитель

Это – настоящее чудо, когда говорится об очистке старого слоя грязи на поверхностях. Упаковку разрыхлителя нужно смешать с двумя ложками воды, чтобы получилась пена. Дайте средству настояться несколько минут, а тогда начинайте чистку.

Средство можно оставлять на поверхности где-то на 10 минут, а после этого смывайте его теплой водой.