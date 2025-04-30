Садоводы с подозрением относятся к плющу, и далеко не всем нравится иметь его у себя на участке, сообщает 24 Канал. Дело в том, что растение считается инвазивным, и быстро может захватить больше территории, чем вы планировали изначально.

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Можно ли сажать плющ возле дома?

Это низкорослое почвопокровное растение может очень быстро приживаться – что является его преимуществом и недостатком одновременно. Плющ очень скоро станет не только пышным украшением вашего дома, но и отличным укрытием для комаров.

А укореняется растение из семян, корней и узлов листьев – и поэтому быстро становится агрессивным и часто распространяется на довольно значительные территории. Держать его под контролем трудно, ведь растение растет не только в ширину, но и в высоту.

Процветать плющ может практически в любой почве, и очень часто он также может разрушать стены и различное покрытие на них, если врастает слишком глубоко. Впрочем, не стоит забывать и о том, что при эффективной обрезке и внимательном уходе плющ все же можно достаточно эффективно выращивать.

Одно из преимуществ растения заключается в том, что оно вечнозеленое – а это значит, что дом, возле которого растет плющ, будет выглядеть нарядно в любое время года. Кроме того, он часто служит естественным изолятором и может даже иметь определенный положительный эффект на фасад здания.



Плющ имеет свои недостатки и преимущества / Фото Pexels

В частности, плющ может уменьшить поглощение тепла летом и обеспечить лучшую защиту от холода зимой. Также густые листья плюща могут помочь быстрее охладить воздух у стен дома в теплые дни. И разница температур часто немалая и составляет примерно 3 – 4 градуса.

Кстати, плющ – это далеко не единственное растение, что может придать участку возле дома эффектный вид. Ранее мы рассказывали, чем подкормить самшит, чтобы он стал ярким украшением двора.

Но народные приметы не так благосклонны к этому растению. Существуют поверья, что в доме, возле которого растет плющ, не избежать скандалов и ссор. Кроме того, есть и такая примета – чем пышнее вырастает плющ возле дома, тем быстрее распадется брак.

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Особенно не советуют сажать его незамужним девушкам и одиноким женщинам – верят, будто это растение отпугивает мужчин и не дает им приблизиться к дому. А некоторые даже называют плющ энергетическим вампиром – вроде бы растение сначала впитывает в себя весь негатив, но когда его не остается, начинает питаться и положительными эмоциями человека.