Даже в конце мая и в начале июня еще сажают картофель, выбирая среднепоздние и поздние сорта, которые можно выкопать в начале сентября, пишет 24 Канал. Обязательным условием посадки является прогретая почва, поэтому важно дождаться солнечной погоды, чтобы лучи хорошо прогрели землю.

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Когда сажать картофель в мае

В мае есть несколько благоприятных дней для посадки растений – это 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21, 22, 25, 29, 30 мая.

А вот 12, 18 – 20, 26 – 28 числа лучше воздержаться от посадки и пересадки чего-либо на огороде, ведь эти дни считаются неблагоприятными.

Лучшими днями для посадки картофеля считается 16, 17 и 25 мая. Именно эти дни по лунному календарю являются благоприятными и способны принести хороший урожай.



Лучшие сорта картофеля для посадки / Фото Pexels

Какой картофель сажать в мае

Чтобы урожай порадовал своими плодами, рекомендуем сажать сорт Ривьера, который является устойчивым к неблагоприятным условиям. При поздней посадке один куст может родить до 7 клубней. Большую урожайность имеет сорт Аризона, который также дает аналогичное количество клубней с одного куста.

Сорт Пикассо родит аж 12 клубней, но по сравнению с двумя предыдущими сортами, плоды дает немного меньше. Сорт Рудольф известен картофелем больших размеров. Высокую урожайность имеет также сорт Беллароза.