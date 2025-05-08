Дело в том, что некоторые овощи очень плохо переносят соседство с другими овощами или растениями, пишет 24 Канал. Неподходящие комбинации культур могут привести к тому, что плохо уродится не только лук, но и все другие близкие посадки.

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Что нельзя сажать возле лука

Шалфей

Это ароматное растение имеет существенный минус – в нем содержится много азота, поэтому если посадить его рядом с луком, это может плохо повлиять на рост овощей.

Спаржа

Лук и спаржа имеют сходства в том, что питаются одинаковыми питательными веществами. Если посадить спаржу рядом с луком, это лишь приведет к тому, что полезные для роста не получит ни спаржа, ни лук.

Семейство луковичных

Чеснок и различные виды лука – порей, шалот или шнитт – рекомендуется рассаживать. Если они будут посажены рядом, то это может привлечь много вредителей, поэтому их надо рассадить, чтобы избежать неприятностей.



Возле лука нельзя сажать определенные растения / Фото Pexels

Фасоль, горох и бобовые

Лук способен убить бактерии, которые являются полезными для роста фасоли, гороха и бобовых. Такое соседство сильно замедлит их рост.

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