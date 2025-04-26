Май – это один из самых активных месяцев для всех дачников – тепло уже установилось, а почва прогрелась, сообщает 24 Канал. А это значит, что время высаживать растения, пересаживать рассаду и заниматься подкормкой огорода и сада.

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Что сажать в мае по лунному календарю?

1 – 3 мая. Эти дни хорошо подходят для посадки растений, дающих наземные плоды. А вот от высадки бобовых и корнеплодов лучше отказаться и отложить на более удачное время.

4 мая. Неудачный день для работы на огороде. Впрочем, можно заняться черенкованием и прививкой плодовых деревьев, а также начать формовочную обрезку, если вы хотите замедлить рост растений. Можно также вносить удобрения под садовые культуры.

5 – 6 мая. Хороший день для посева корнеплодов, капусты, чеснока, лука и зелени. Также можно сажать зерновые культуры и бобовые.

7 – 9 мая. Удачные дни для посадки и подкормки зерновых и цветущих растений. Кроме того, благоприятное время также и для того, чтобы сажать большинство овощных и ягодных культур. Впрочем, бобовые сажать не стоит.

10 – 11 мая. В эти дни советуют сеять зерновые культуры и лекарственные растения, а также делать прививки и перепрививки. Сажать можно кинзу, кроме, хрена, малину и смородину, а из плодовых деревьев – алычу, персик и абрикос.

12 – 13 мая. Это неудачный день для посева, посадки или пересадки любых растений. Лучше заняться подготовкой семян к посеву, внесением в почву различных удобрений, прореживанием и окучиванием всходов и тому подобное.

14 – 17 мая. Посеянные в это время растения дадут немного плодов, зато порадуют большой зеленой массой и высококачественными семенами. Советуют сажать декоративные цветущие культуры и лекарственные растения, а также те, что образуют вьющиеся побеги.

18 мая. Удачный день для того, чтобы высадить и пересадить комнатные растения, в частности драцену, толстянку, фикус, юкку и лавр.

19 – 20 мая. Этот день подходит для перекопки земли, прополки сорняков, пасынкования и прививки растений. А вот сеять и сажать любые растения, кроме луковичных, не советуют.

21 мая. Под знаком Рыб можно сеять, сажать и пересаживать любые растения. Но в период убывающей Луны лучше всего развиваются бобовые культуры и растения, образующие подземные плоды. Советуют также полить грядки и проредить их.

22 – 25 мая. Удачное время для посадки ежевики, алычи, шиповника и смородины. А в цветнике самое время высадить гвоздики, лилии и сальвию.

26 – 27 мая. Корни растений в это время достаточно уязвимы, поэтому не стоит пересаживать растения, а также не разрыхляйте почву в зоне корней. А вот сажать можно что угодно.

28 – 29 мая. Идеальное время для того, чтобы привить кончики побегов, сделать прививку, срезать цветы и подстричь газон.

30 – 31 мая. В этот день советуют не поливать растения и не вносить под них подкормки. Обрезка и пикировка плодовых деревьев также нежелательны.