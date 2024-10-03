Многие даже не подозревают, для чего нужен третий отсек, пишут Porady 24. Хозяйки привыкли засыпать порошок в одно отделение, а на другие не обращают внимания.

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Зачем в стиральной машинке три отделения

Каждое отделение в стиральной машинке обозначено цифрой или символом. На крайних отсеках нанесены римские цифры I и II или латинские буквы А и В, все зависит от бренда машинки, а вот в среднем отсеке изображена звездочка или цветок.

Для чего предназначено 1 отделение

Первое отделение обозначено римской цифрой I или латинской А. Этот отсек предназначен для предварительной стирки или замачивания белья. Предварительная стирка – это длительное хранение вещей в большом количестве воды. Его применяют, когда нужно удалить застарелые пятна и хорошо их вымочить в воде. Благодаря этому процессу ткань растягивается, а машинка во время стирки способна легче справиться с грязью.

Если замачивание не предусмотрено режимом стирки, то порошок засыпать не надо, однако если выбрана программа со стиркой в два этапа, тогда в этот отсек надо засыпать порошок. Его нужно добавлять дозировано в соответствии с инструкцией. Итак, первое отделение предназначено для порошка.



В первую секцию рекомендуется добавлять стиральный порошок / Фото Help service

Для чего предназначено 2 отделение

Второе отделение обозначено буквой B или римской цифрой II. В него нужно добавлять кондиционер или мягкое средство для белья. Благодаря этому компоненту смягчается ткань, которая придает постиранной одежде свежий запах.

А еще кондиционер помогает предотвращать статическую электризацию одежды и улучшает гладкость ткани. Но несмотря на то, что второе отделение предназначено для кондиционера, туда тоже можно сыпать сухой или жидкий порошок для стирки в любом режиме.

Для чего предназначено 3 отделение

В третье отделение, которое обозначено звездочкой или цветком, можно заливать средство для удаления пятен. Сюда также можно добавлять ополаскиватель добавлять ополаскиватель или другие дополнительные средства для стирки, к примеру, отбеливатель.

Чтобы стиральная машинка как можно дольше вам прослужила, не забывайте о надлежащем уходе. После каждой стирки оставляйте дверцу барабана открытой, чтобы внутри не накапливалась влага, и время от времени очищайте резинку в барабане, которая накапливает в себе грязь и мусор.