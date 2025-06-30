До популярної зелені належить м’ята, пише 24 Канал з посиланням на "Better Homes and Gardens". М’ятою прикрашають десерти, додають до морозива, варять на її основі чай, додають до води тощо. Рослина має безліч переваг, втім вирощувати її не варто на відкритому ґрунті, пояснюємо чому.

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Чому м’яту не можна садити на городі

Зелень дуже швидко розростається, тож може знищити інші рослини. Вона швидко поширюється на ділянці, витісняючи сусідні рослини. Окрім того, м’ята здатна забрати всю воду та поживні речовини, тож інші рослини почнуть погано рости або й зовсім не зійдуть.

Найкраще вирощувати м’яту в горщиках або контейнерах. Завдяки цьому вона не витіснить інші рослини. Для гарного росту її потрібно підливати, оскільки їй потрібна постійна волога.

Тримати горщик чи контейнер краще на сонячному місці, втім напівтінь також підійде. А ще таке вирощування буде зручним, оскільки м’ята завжди буде під рукою на кухні, тож за нею не доведеться бігти на город.



М'яту не варто садити на грядці / Фото Pexels

Фахівці кажуть, що м’ята на грядках може вирости навіть там, де її не садили. Тому задля того, щоб її постійно не прополювати задля збереження рослин, одразу саджайте її в контейнер.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Вже з середини липня почнуться заготовки зелені та овочів на зиму. Щоб зберегти м’яту, її засушують у пучках чи електросушці. Також зелень можна заморозити в кубиках льоду або окремими листочками.