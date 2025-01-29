Не робіть помилку: чому не можна вішати кухонні рушники на дверцята духовки

Чимало людей вішають кухонні рушники на дверцята духовки, однак така дія загрожує неприємними наслідками. Дехто вішає його туди, щоб він швидше висохнув, інші ж тримають ці рушники на дверцятах завжди.

Кухонні рушники на духовці начебто мали відповідати за зручність, бо завжди знаходяться під рукою, але це далеко не так, пише 24 Канал.

Читайте також Вішати рушники на дверях не можна ніколи: притягнете в дім біду

Чому не можна вішати рушники на дверцята духовки

Ризик загоряння

Рушник, який висить на дверцятах духовки має високий ризик загоряння. Короткочасний контакт з гарячою поверхнею може призвести до того, що тканина загориться. Якщо не перебувати в цей час на кухні, то це може призвести до пожежі. Тримайте текстиль подалі від нагрівального приладу.

Розмноження бактерій

Багаторазове використання рушника призводить до розмноження бактерій. Волога і тепло є ідеальним середовищем для мікробів, а коли він ще й лежить на дверцятах, які ми чіпаємо брудними руками, то бактерії накопичуються на ньому набагато активніше.



Рушничок варто тримати подалі від дверцят духовки / Фото The Spruce

Швидкий знос

Висока температура від духовки може призвести до того, що рушники почнуть швидше зношуватися.

Щоб не переживати про загоряння рушника, прикріпіть на кухні спеціальний гачок для нього. Вони легко кріпляться на стіну й також будуть завжди під рукою. Не забувайте раз на кілька днів змінювати кухонний рушник, щоб уникнути накопичення бруду, жиру й мікробів.

Щоб усунути бактерії, рушники найкраще прати при високій температурі й додавати до прального засобу звичайну харчову соду, яка пом’якшить їх та знезаразить.