Не совершайте ошибку: почему нельзя вешать кухонные полотенца на дверцу духовки

Многие вешают кухонные полотенца на дверцу духовки, однако такое действие чревато неприятными последствиями. Некоторые вешают его туда, чтобы оно быстрее высохло, другие же держат эти полотенца на дверце всегда.

Кухонные полотенца на духовке вроде бы должны были отвечать за удобство, потому что всегда находятся под рукой, но это далеко не так, пишет 24 Канал.

Читайте также Вешать полотенца на дверях нельзя никогда: притянете в дом беду

Почему нельзя вешать полотенца на дверцу духовки

Риск возгорания

Полотенце, которое висит на дверце духовки имеет высокий риск возгорания. Кратковременный контакт с горячей поверхностью может привести к тому, что ткань загорится. Если не находиться в это время на кухне, то это может привести к пожару. Держите текстиль подальше от нагревательного прибора.

Размножение бактерий

Многократное использование полотенца приводит к размножению бактерий. Влага и тепло является идеальной средой для микробов, а когда оно еще и лежит на дверце, которую мы трогаем грязными руками, то бактерии накапливаются на нем гораздо активнее.



Полотенце стоит держать подальше от дверцы духовки / Фото The Spruce

Быстрый износ

Высокая температура от духовки может привести к тому, что полотенца начнут быстрее изнашиваться.

Чтобы не переживать о возгорании полотенца, прикрепите на кухне специальный крючок для него. Они легко крепятся на стену и также будут всегда под рукой. Не забывайте раз в несколько дней менять кухонное полотенце, чтобы избежать накопления грязи, жира и микробов.

Чтобы устранить бактерии, полотенца лучше всего стирать при высокой температуре и добавлять в стиральное средство обычную пищевую соду, которая смягчит их и обеззаразит.