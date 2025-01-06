З часником, бананом і лимоном: 3 незвичайні рецепти кави, які вразять всіх

Ми звикли вранці пити улюблену каву без цукром, з молоком чи вершками, втім у світі є величезна кількість різноманітних варіантів, які здатні вразити смаком. Спробуйте повторити три напої з лимоном, бананом й навіть часником.

Поціновувачі кави люблять для себе відкривати щоразу нові смаки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Відтворити смачний кавовий напій можна вдома й навіть поекспериментувати над смаками. Деякі з них будуть досить незвичними, але точно запам’ятаються.

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Кава з лимоном та гірким шоколадом

Ця кава здатна вразити ваші смакові рецептори, оскільки вона гіркувата, солона, кисла й навіть солодка.

Інгредієнти:

Мелена кава та вода;

50 грамів гіркого шоколаду;

Кілька шматочків лимона;

¼ чайної ложки солі;

Цукор.

Спосіб приготування

Розкришіть дрібно шоколад й наріжте лимон. Каву, сіль та цукор засипте в турку й залийте окропом. Все повільно варіть на вогні. Коли на каві утвориться шапка з піни, вилийте в чашку й додайте шоколад з лимоном, а зверху можна напій прикрасити 100 грамами вершкового пломбіру.



Рецепт кави з лимоном та гірким шоколадом / Фото Pexels

Східна кава з медом і часником

Така кава має комбінацію гостроти й солодкості, тож вразить навіть затятих кіноманів.

Інгредієнти:

Мелена кава та вода;

0,5 чайної ложки меду;

1 зубок часнику.

Спосіб приготування

Мед підігрійте в турці й додайте до нього воду та очищений зубчик часнику розрізаний навпіл. Далі додайте мелену каву й варіть на середньому вогні поки вона не почне підійматися. Приберіть турку з вогню й дайте напою настоятися впродовж кількох хвилин. Процідіть в чашку й можете вживати чи подавати гостям на стіл.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Кава з бананом та корицею

Така кава додасть сил та вгамує голод, коли не вистачатиме часу на перекус чи сніданок.

Інгредієнти:

Мелена кава і вода;

Половина банана;

Кориця.

Спосіб приготування

Зваріть каву в турці, як зазвичай. У блендері збийте банан, каву та корицю до однорідності. Маса повинна нагадувати смузі. Перелийте напій у чашку й за бажанням додайте морозиво.