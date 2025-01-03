Кожного дня людство випиває мільярди чашок кави та чаю, пише 24 Канал. Та якщо для більшості – це частина буденності, то поціновувачі особливих смаків можуть дозволити собі дорогі напої, які цінують за ексклюзивність та унікальні методи обробки.

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Разом з українським виробником кави Gemini знайомимо з найдорожчими сортами кави та чаю на планеті.

Від буденності до символу розкоші

Звичайна чашка кави або чаю може коштувати, як витвір мистецтва. Деякі напої, попри їхню повсякденність, перетворюються на справжні скарби. Є окрема когорта поціновувачів ексклюзивних кавових зерен та чайного листя, які готові віддати за них чимало грошей.

Високий цінник цих напоїв залежить від певних факторів. До прикладу, деякі сорти кави, як-от Kopi Luwak та Panama Geisha (про які детальніше розповімо далі), вирощуються в специфічних регіонах та в дуже обмежених кількостях.

Чай Da Hong Pao – надзвичайно рідкісний, і лише невелика кількість людей може ним насолодитись. Це зумовлено кількома кущами та використанням лише першого молодого пророслого листя.

Певні сорти кави та елітні чаї складно виробляти, оскільки вони вимагають спеціального догляду за кущами. Ручний збір є трудомістким, а переробка складною. На ціну впливає й регіон вирощування. На високогірних плантаціях зерна дозрівають повільніше, тому кількість готової продукції стає обмеженою, а вартість на неї зростає в рази.

Деяким сортам чаю потрібна багаторічна ферментація, а кавовим зернам – спеціальний метод обробки, що й призводить до аномально високої якості смакового потенціалу. Особливістю елітного чаю та кави є смак, який цінують любителі ексклюзивних напоїв, готові платити за їхню винятковість.

Найдорожчі кавові зерна світу: від "Копі Лювак" до "Геші"

Найрідкісніші та найдорожчі сорти кави вже стали уособленням розкоші. Саме обмежена кількість кавових зерен робить їх такими цінними на рівні з рідкісними видами мистецтва, а унікальність кави привертає увагу гурманів.

Вишукані сорти обирають ті, хто хоче насолодитися смаком, який є недоступним в масовому сегменті й задовольняє потребу у винятковому напої, навіть якщо за нього доведеться віддати чималу суму.

Black Ivory Coffee (Таїланд)

Сорт кави вважається найдорожчим у світі та може коштувати до 2 500 доларів за кілограм. Елітна кава є особливою, оскільки проходить через травний тракт слонів.

Після потрапляння ягід в шлунок слона, кислота в шлунку руйнує білок, що змушує каву гірчити. Висока ціна кави пояснюється тим, що з 33 кілограмів ягід, які згодовують слонам, виходить всього 1 кілограм зерен. Таку каву обсмажують лише на замовлення.

Виробники можуть похвалитися вишуканим та рідкісним смаковим профілем, який містить нотки какао та спецій з легким карамельним відтінком. У природних умовах селекціонери не здатні відтворити цей унікальний сорт кави.

Kopi Luwak (Індонезія)

Цей екзотичний сорт завоював широку відомість завдяки унікальному процесу виробництва. В Індонезії кавові ягоди їдять тварини – азійські пальмові цивети, а далі ферментовані зерна дістають з їхніх екскрементів. Цей процес зменшує кислотність та надає каві особливої делікатності.

Таку каву люблять за ексклюзивний та дорогий смаковий досвід, а її вартість може доходити до 700 доларів за кілограм. Кава Kopi Luwak є справжнім символом розкоші, вона – як чорна ікра у світі кави. Вона має делікатну гіркуватість з виразним відтінком вершкового масла, нуги та меду.



Kopi Luwak є однією з найвідоміших сортів кави / Фото Shutterestock

Panama Geisha (Панама)

Вишуканий сорт кави Panama Geisha встановлює рекорди на міжнародних аукціонах. Каволюби називають її не просто кавою, а справжнім мистецьким шедевром.

Популярність напій набув у 2005 році, коли родина Петерсонів взяла участь в конкурсі "Найкраща кава Панами". Тоді вона побила всі рекорди на аукціонах. Зараз партії продають від 300 доларів за кілограм, а найкращі кавові зерна коштують 700 доларів. Кава має дивовижний смак квітів, меду та цитрусових фруктів.

Saint Helena Coffee (острів святої Єлени)

Особливу каву вирощують в одному з найвіддаленіших куточків планети – острові святої Єлени, який омивають води Атлантичного океану. Сорт славиться винятковим смаком та ексклюзивністю, оскільки виробничий обсяг досить малий. Каву виробляють з кавового зерна, яке вимагає уважного збору та обробки.

Щоб насолодитися напоєм з вираженими нотами цитруса, вина та шоколаду, за кілограм доведеться заплатити 400 доларів.

Jamaica Blue Mountain Coffee (Ямайка)

Високоцінний сорт кави вирощують біля підніжжя Ямайських Блакитних гір. На унікальний смак кавових зерен впливає значна кількість опадів, які удобрюють грунт. Смак напою виходить делікатним та збалансованим, тож таку каву обирають ті, хто любить солодкі нотки з шоколадним відтінком та низькою кислотністю. Кава має великий попит на світовому ринку, а її вартість сягає 300 доларів за кілограм.

Чай, дорожчий за золото: унікальні сорти листків

Деякі сорти чаю здатні вражати ціною через їхню рідкісність, умови вирощування та складність самого виробництва. Виготовляються вони в обмежених кількостях, зберігаючи багатовікові традиції, що й робить їх ексклюзивними чаями й символом розкоші та статусу.

Da Hong Pao (Китай)

Цей чай є найдорожчим, зібраним з легендарних стародавніх кущів. Листя чаю стало унікальним й дорогим, на вагу золота, після того, як за розповідями, напій зцілив дружину імператора з династії Мін від важкої хвороби. Добратися до цих кущів було дуже складно, а зібрана кількість складала всього лише 100 грамів.

Ціна найвідомішого продукту вражає – 1,2 мільйона доларів за 1 кілограм. Листя чаю є національним надбанням через свою рідкість, а придбати його вже майже неможливо. Спробувати чай можуть лише високопоставлені особи, оскільки в наявності залишилися останні запаси з кількох кущів, які давали урожай ще у 2002 році. Три з чотирьох кущів збереглися, їх пильно охороняють, але листя чаю не збирають.



Da Hong Pao є найдорожчим сортом чаю у світі / Фото Shutterstock

Fu Yuan Chang Pu-erh (Китай)

Виробництво вишуканого сорту пуеру є обмеженим, що робить його ексклюзивним. Цінують такий чай за довге зберігання, яке може досягати кількох десятиліть чи навіть сотень років.

До прикладу, унікальний чай 1900 року продали у 2013 році за 850 тисяч доларів. За таким чаєм полюють колекціонери, оскільки його цінність зростає через обмежений тираж. У китайській чайній культурі чай Fu Yuan Chang Pu-erh дарують на знак поваги чи заможності.

Silver Needle (Китай)

Білий чай збирають виключно з наймолодших бруньок лише кілька днів на рік, зазвичай навесні. Чай мінімально обробляють, підсушуючи лише бруньки для збереження натурального аромату й смаку. Елітний чай вважається символом розкоші, тому є дуже популярним серед справжніх поціновувачів унікальних смаків. Преміальні варіанти чаю коштують від 800 до 1200 доларів за кілограм.

Panda Dung (Китай)

Особливий зелений чай вирощують на основі удобрення екскрементами панд. Вважається, що панди, в раціоні яких є дикий бамбук, поглинають лише 30% поживних речовин з їжі. Інші 70% виходять разом з фекаліями, тим самим, створюючи ідеальний, багатий на поживні речовини ґрунт для вирощування чаю.

Першу партію незвичного напою у 2012 році продали за 3500 доларів за 50 грамів. Зараз він експортується по всьому світу, а люди готові платити за нього велику суму, щоб спробувати унікальний напій.

Gyokuro (Японія)

Один із найякісніших зелених чаїв Японії особливий завдяки вирощуванню в тіні солом'яних матів впродовж чотирьох тижнів. Цей процес допомагає листю зберегти амінокислоту L-теанін, яка посилює смак умамі в чаї. Після збору листя пропарюють на морських водоростях й насичують йодом, кальцієм та іншими мікроелементами. Один кілограм чаю коштує приблизно 650 доларів.

Дорогих сортів чаю є десятки. Любителі чаю інвестують в нього чималі гроші, оскільки певні види стають колекційною цінністю, а висока ціна чаю є показником репутації й символом ексклюзивності, за яким так полюють поціновувачі особливих смаків.

Сучасні тренди: кава й чай як статусні аксесуари

У сучасному світі напої стали частиною іміджу та елементом самовираження, завдяки преміальним брендам і спеціальним методам подачі.

Лімітовані серії чаю є бажаними серед колекціонерів, які підкреслюють унікальними сортами свій статус. Виробники чаю знають потреби своїх покупців, тож навіть вдаються до співпраці з художниками чи відомими брендами, щоб створити особливі колекції упаковок. Деякі лімітовані серії чаїв розроблені, щоб підкреслити культурну спадщину країн-виробниць.

Каволюби полюють за унікальними різновидами зерен, щоб отримати винятковий смак кави. Завдяки своїй рідкісності, унікальна кава стала об'єктом колекціонування. Panama Geisha чи Kopi Luwak вирощуються на обмежених територіях та в специфічних умовах, тож автоматично є цінними для тих, хто хоче отримати ексклюзивний продукт.

У сучасному світі більшість кавоманів занурюються в процеси обсмажування та приготування кави, сприймаючи створення кави як мистецтво. Втім, саме унікальний смак кави посідає перше місце, тож особливі зерна стають символом високого статусу та приналежності до спільноти кавоманів, у якій цінується любов до розмаїття смаків, пошуку нових кавових девайсів та участі у цікавих тематичних подіях.

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