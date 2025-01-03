Каждый день человечество выпивает миллиарды чашек кофе и чая, пишет 24 Канал. И если для большинства – это часть обыденности, то ценители особых вкусов могут позволить себе дорогие напитки, которые ценят за эксклюзивность и уникальные методы обработки.

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Вместе с украинским производителем кофе Gemini знакомим с самыми дорогими сортами кофе и чая на планете.

От обыденности до символа роскоши

Обычная чашка кофе или чая может стоить, как произведение искусства. Некоторые напитки, несмотря на их повседневность, превращаются в настоящие сокровища. Есть отдельная когорта ценителей эксклюзивных кофейных зерен и чайных листьев, которые готовы отдать за них немало денег.

Высокий ценник этих напитков зависит от определенных факторов. К примеру, некоторые сорта кофе, например Kopi Luwak и Panama Geisha (о которых подробнее расскажем дальше), выращиваются в специфических регионах и в очень ограниченных количествах.

Чай Da Hong Pao – чрезвычайно редкий, и лишь небольшое количество людей может им насладиться. Это обусловлено несколькими кустами и использованием только первых молодых проросших листьев.

Определенные сорта кофе и элитные чаи сложно производить, поскольку они требуют специального ухода за кустами. Ручной сбор является трудоемким, а переработка сложной. На цену влияет и регион выращивания. На высокогорных плантациях зерна созревают медленнее, поэтому количество готовой продукции становится ограниченным, а стоимость на нее возрастает в разы.

Некоторым сортам чая нужна многолетняя ферментация, а кофейным зернам – специальный метод обработки, что и приводит к аномально высокому качеству вкусового потенциала. Особенностью элитного чая и кофе является вкус, который ценят любители эксклюзивных напитков, готовые платить за их исключительность.

Самые дорогие кофейные зерна мира: от "Копи Лювак" до "Геши"

Самые редкие и дорогие сорта кофе уже стали олицетворением роскоши. Именно ограниченное количество кофейных зерен делает их такими ценными наравне с редкими видами искусства, а уникальность кофе привлекает внимание гурманов.

Изысканные сорта выбирают те, кто хочет насладиться вкусом, который недоступен в массовом сегменте и удовлетворяет потребность в исключительном напитке, даже если за него придется отдать немалую сумму.

Black Ivory Coffee (Таиланд)

Сорт кофе считается самым дорогим в мире и может стоить до 2 500 долларов за килограмм. Элитный кофе является особенным, поскольку проходит через пищеварительный тракт слонов.

После попадания ягод в желудок слона, кислота в желудке разрушает белок, что заставляет кофе горчить. Высокая цена кофе объясняется тем, что из 33 килограммов ягод, которые скармливают слонам, получается всего 1 килограмм зерен. Такой кофе обжаривают только на заказ.

Производители могут похвастаться изысканным и редким вкусовым профилем, который содержит нотки какао и специй с легким карамельным оттенком. В естественных условиях селекционеры не способны воспроизвести этот уникальный сорт кофе.

Kopi Luwak (Индонезия)

Этот экзотический сорт завоевал широкую известность благодаря уникальному процессу производства. В Индонезии кофейные ягоды едят животные – азиатские пальмовые циветты, а дальше ферментированные зерна получают из их экскрементов. Этот процесс уменьшает кислотность и придает кофе особую деликатность.

Такой кофе любят за эксклюзивный и дорогой вкусовой опыт, а его стоимость может доходить до 700 долларов за килограмм. Кофе Kopi Luwak является настоящим символом роскоши, он – как черная икра в мире кофе. Он имеет деликатную горчинку с выразительным оттенком сливочного масла, нуги и меда.



Kopi Luwak является одной из самых известных сортов кофе / Фото Shutterestock

Panama Geisha (Панама)

Изысканный сорт кофе Panama Geisha устанавливает рекорды на международных аукционах. Каволюбы называют его не просто кофе, а настоящим художественным шедевром.

Популярность напиток приобрел в 2005 году, когда семья Петерсонов приняла участие в конкурсе "Лучший кофе Панамы". Тогда он побил все рекорды на аукционах. Сейчас партии продают от 300 долларов за килограмм, а лучшие кофейные зерна стоят 700 долларов. Кофе имеет удивительный вкус цветов, меда и цитрусовых фруктов.

Saint Helena Coffee (остров святой Елены)

Особый кофе выращивают в одном из самых отдаленных уголков планеты – острове святой Елены, который омывают воды Атлантического океана. Сорт славится исключительным вкусом и эксклюзивностью, поскольку производственный объем достаточно мал. Кофе производят из кофейного зерна, которое требует внимательного сбора и обработки.

Чтобы насладиться напитком с выраженными нотами цитруса, вина и шоколада, за килограмм придется заплатить 400 долларов.

Jamaica Blue Mountain Coffee (Ямайка)

Высокоценный сорт кофе выращивают у подножия Ямайских Голубых гор. На уникальный вкус кофейных зерен влияет значительное количество осадков, которые удобряют почву. Вкус напитка получается деликатным и сбалансированным, поэтому такой кофе выбирают те, кто любит сладкие нотки с шоколадным оттенком и низкой кислотностью. Кофе пользуется большим спросом на мировом рынке, а его стоимость достигает 300 долларов за килограмм.

Чай, дороже золота: уникальные сорта листьев

Некоторые сорта чая способны поражать ценой из-за их редкости, условия выращивания и сложность самого производства. Изготавливаются они в ограниченных количествах, сохраняя многовековые традиции, что и делает их эксклюзивными чаями и символом роскоши и статуса.

Da Hong Pao (Китай)

Этот чай является самым дорогим, собранным с легендарных древних кустов. Листья чая стали уникальным и дорогим, на вес золота, после того, как по рассказам, напиток исцелил жену императора из династии Мин от тяжелой болезни. Добраться до этих кустов было очень сложно, а собранное количество составляло всего лишь 100 граммов.

Цена самого известного продукта впечатляет – 1,2 миллиона долларов за 1 килограмм. Листья чая являются национальным достоянием из-за своей редкости, а приобрести его уже почти невозможно. Попробовать чай могут только высокопоставленные лица, поскольку в наличии остались последние запасы из нескольких кустов, которые давали урожай еще в 2002 году. Три из четырех кустов сохранились, их пристально охраняют, но листья чая не собирают.



Da Hong Pao является самым дорогим сортом чая в мире / Фото Shutterstock

Fu Yuan Chang Pu-erh (Китай)

Производство изысканного сорта пуэра является ограниченным, что делает его эксклюзивным. Ценят такой чай за долгое хранение, которое может достигать нескольких десятилетий или даже сотен лет.

К примеру, уникальный чай 1900 года продали в 2013 году за 850 тысяч долларов. За таким чаем охотятся коллекционеры, поскольку его ценность растет из-за ограниченного тиража. В китайской чайной культуре чай Fu Yuan Chang Pu-erh дарят в знак уважения или богатства.

Silver Needle (Китай)

Белый чай собирают исключительно из самых молодых почек всего несколько дней в году, обычно весной. Чай минимально обрабатывают, подсушивая только почки для сохранения натурального аромата и вкуса. Элитный чай считается символом роскоши, поэтому очень популярен среди настоящих ценителей уникальных вкусов. Премиальные варианты чая стоят от 800 до 1200 долларов за килограмм.

Panda Dung (Китай)

Особый зеленый чай выращивают на основе удобрения экскрементами панд. Считается, что панды, в рационе которых есть дикий бамбук, поглощают лишь 30% питательных веществ из пищи. Остальные 70% выходят вместе с фекалиями, тем самым, создавая идеальную, богатую питательными веществами почву для выращивания чая.

Первую партию необычного напитка в 2012 году продали за 3500 долларов за 50 граммов. Сейчас он экспортируется по всему миру, а люди готовы платить за него большую сумму, чтобы попробовать уникальный напиток.

Gyokuro (Япония)

Один из самых качественных зеленых чаев Японии особенный благодаря выращиванию в тени соломенных матов в течение четырех недель. Этот процесс помогает листьям сохранить аминокислоту L-теанин, которая усиливает вкус умами в чае. После сбора листья пропаривают на морских водорослях и насыщают йодом, кальцием и другими микроэлементами. Один килограмм чая стоит примерно 650 долларов.

Дорогих сортов чая есть десятки. Любители чая инвестируют в него немалые деньги, поскольку определенные виды становятся коллекционной ценностью, а высокая цена чая является показателем репутации и символом эксклюзивности, за которым так охотятся ценители особых вкусов.

Современные тренды: кофе и чай как статусные аксессуары

В современном мире напитки стали частью имиджа и элементом самовыражения, благодаря премиальным брендам и специальным методам подачи.

Лимитированные серии чая являются желанными среди коллекционеров, которые подчеркивают уникальными сортами свой статус. Производители чая знают потребности своих покупателей, поэтому даже прибегают к сотрудничеству с художниками или известными брендами, чтобы создать особые коллекции упаковок. Некоторые лимитированные серии чаев разработаны, чтобы подчеркнуть культурное наследие стран-производителей.

Каволюбы охотятся за уникальными разновидностями зерен, чтобы получить исключительный вкус кофе. Благодаря своей редкости, уникальный кофе стал объектом коллекционирования. Panama Geisha или Kopi Luwak выращиваются на ограниченных территориях и в специфических условиях, поэтому автоматически являются ценными для тех, кто хочет получить эксклюзивный продукт.

В современном мире большинство кофеманов погружаются в процессы обжарки и приготовления кофе, воспринимая создание кофе как искусство. Впрочем, именно уникальный вкус кофе занимает первое место, поэтому особые зерна становятся символом высокого статуса и принадлежности к сообществу кофеманов, в которой ценится любовь к разнообразию вкусов, поиска новых кофейных девайсов и участия в интересных тематических событиях.

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