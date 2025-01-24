Нізащо не даруйте ці 3 речі гостям: накличете проблеми на дім

Іноді, коли гості нахвалюють якусь річ в домі, може виникнути спокуса подарувати її. Ось тільки така щедрість може обернутися бідою.

Фахівці з фен-шую попереджають, що не всі речі з дому можна дарувати – кілька предметів можуть зіпсувати енергетику в домі, якщо перейдуть в інші руки. Тож будьте обачні, коли збираєтеся передати щось зі своєї оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Прикраси

Віддавати свої прикраси гостям – це заборона, особливо уважно потрібно ставитися до сімейних дорогоцінностей. Езотерики взагалі переконані, що скриньки з прикрасами взагалі не варто ставити на видному місці, і тим паче не потрібно давати гостям вивчати їхній вміст.

Навіть якщо це не золото з діамантами, а звичайні срібні сережки чи перстень, вони ніколи не мають "кочувати" до іншої людини. Вважається, що метал має дуже хорошу пам'ять, і так гість може забрати частинку вашої удачі та долі.



Віддавати прикраси гостям не можна / Фото Pexels

Ікони

Усі релігійні предмети потрапляють в дім не просто так. Особливо важливо зберігати ті, які перейшли у спадок чи були подаровані рідними на важливі дати. Такі предмети начебто можуть накопичувати енергетику дому та служать "фільтром" від негативу, що приносять у тому числі й чужі люди.

І якщо ви віддасте ікону друзям, можете позбавити себе захисту.

Кімнатні квіти

А ось про цю заборону знають одиниці. Зважайте, що квіти – це не просто домашня прикраса. Езотерики переконані, що кімнатні рослини також мають властивість збирати негатив.

Дуже часто квіти віддають легко, навіть не замислюючись про це. Втім, це може завдати серйозної шкоди атмосфері дому.