Ни за что не дарите эти 3 вещи гостям: накликаете проблемы на дом

Иногда, когда гости нахваливают какую-то вещь в доме, может возникнуть соблазн подарить ее. Вот только такая щедрость может обернуться бедой.

Специалисты по фэн-шую предупреждают, что не все вещи из дома можно дарить – несколько предметов могут испортить энергетику в доме, если перейдут в другие руки. Поэтому будьте осмотрительны, когда собираетесь передать что-то из своего дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Украшения

Отдавать свои украшения гостям – это запрет, особенно внимательно нужно относиться к семейным драгоценностям. Эзотерики вообще убеждены, что шкатулки с украшениями вообще не стоит ставить на видном месте, и тем более не нужно давать гостям изучать их содержимое.

Даже если это не золото с бриллиантами, а обычные серебряные серьги или кольцо, они никогда не должны "кочевать" к другому человеку. Считается, что металл имеет очень хорошую память, и так гость может забрать частичку вашей удачи и судьбы.



Отдавать украшения гостям нельзя / Фото Pexels

Иконы

Все религиозные предметы попадают в дом не просто так. Особенно важно хранить те, которые перешли по наследству или были подарены родными на важные даты. Такие предметы вроде бы могут накапливать энергетику дома и служат "фильтром" от негатива, что приносят в том числе и чужие люди.

И если вы отдадите икону друзьям, можете лишить себя защиты.

Комнатные цветы

А вот об этом запрете знают единицы. Учитывайте, что цветы – это не просто домашнее украшение. Эзотерики убеждены, что комнатные растения также имеют свойство собирать негатив.

Очень часто цветы отдают легко, даже не задумываясь об этом. Впрочем, это может нанести серьезный вред атмосфере дома.