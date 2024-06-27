Якщо ви помічаєте, що помідори повільно ростуть, листя починає жовтіти, а зав’язі опадають або відсутні – це головні ознаки того, що рослині не вистачає бору.

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Як обробити помідори борною кислотою

Користь бору в тому, що він допомагає росним рости набагато швидше. Однак бором треба обробляти помідори після купівлі насіння. Якщо ви хочете посадити овочі у липні, тоді для обробки треба знати кілька правил.

На 1 літр води вам потрібно 0,2 борної кислоти. Отриманий розчин залийте на грядку, де будете садити помідори. Відра розчину буде достатньо на 10 метрів квадратних ділянки. Після розпушення можете сіяти насіння.



Помідори треба постійно підживлювати / Фото Pexels

Як обприскувати помідори борною кислотою

10 грамів препарату треба розвести в 10 літрах гарячої води. Остудіть розчин та обприскуйте ним помідори.

Також можете змішати в 10 літрах води 5 крапель йоду та борної кислоти. Перемішайте все та обприскуйте розчином кущі. Якщо томати погано ростуть через дефіцит бору, то розведіть 0,2 грама борної кислоти з 1 літром води та підгодуйте рослину під самий корінь, не зачіпаючи при цьому стебло та листя.

Існує ще один популярний рецепт. Для обробки вам потрібно взяти 10 літрів води, 10 грамів борної кислоти, 3 грами марганцівки та 30 крапель йоду. Всі інгредієнти розмішайте та обприскуйте сумішшю рослини раз на кілька тижнів. Проводити процедуру рекомендовано вранці, коли не буде дощу та сильної спеки.