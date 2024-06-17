Оси – це важливі складники екосистеми, та коли вони з'являються у вашій оселі чи поряд із будинком, ви точно не будете раді їх бачити. Ці комахи можуть боляче жалити, та позбутися їх все ж можливо.

Цікаво Як захистити персики від кучерявості: прості способи порятунку дерева

Чим небезпечні оси біля дому

Найактивнішими оси стають в серпні, проте і протягом решти літа можуть боляче жалити та приносити неприємності. А ось з'являються вони на ділянці приблизно на початку квітня. І якщо у травні ви залишили відчиненим вікно, тоді комаха може залетіти до будинку та знайти собі там місце для облаштування гнізда.

Найчастіше на дачі докучають саме "паперові оси" – вони будують гнізда з паперу та можуть бути й маленькими, і доволі великими. Щойно оси відчувають найменшу небезпеку, вони починають нападати. В більшості випадків їхні укуси не впливають на здоров'я, та уражена ділянка все ж може набрякнути та почервоніти.

А ось що справді небезпечно – так це випадково з'їсти осу, якщо вона опиниться у варенні чи чомусь солодкому. Тоді вона може спричинити серйозну алергічну реакцію та навіть набряк гортані.



Ос з дому потрібно позбутися / Фото Pexels

Чого бояться оси на дачі

Відлякати неприємних комах від свого дому можна завдяки деяким специфічним запахам, які їм не подобаються. Зокрема, оси не переносять запах бензину, оцту та нашатирю, але і людям зазвичай ці аромати не до вподоби.

Існує і кілька більш приємних запахів, які будуть не менш ефективними, зокрема:

лаванда;

цитрусові;

чайне дерево;

ефірні олії м'яти.

Окрім того, ви можете нарізати шматочками свіжий лимон та залишити тарілку на терасі чи балконі. А якщо вас не турбує запах полину, тоді його гілочки можна розкласти по кімнаті, особливу увагу приділивши відчиненим вікнам.

Як позбутися ос народними засобами

Для того, щоб оси зникли з дому, ви можете також використати кілька пасток.