Як зрозуміти, що яйця зіпсовані: основні ознаки, які треба знати

Перед тим, як купити яйця в магазині варто відкривати упаковку та дивитись, чи вони цілі та неушкоджені. На ній одразу можна перевірити дату кінцевого споживання, втім що робити з яйцями, які вже довго стоять в холодильнику чи куплені на базарі? Перевірити їхню свіжість можна за допомогою кількох ознак.

Визначити "на око" свіжість яєць досить проблематично, пишуть Поради 24. Загалом у холодильнику вони можуть зберігатися понад місяць, та для того, щоб бути певними, що вони свіжі й з них залюбки можна приготувати яєшню чи готувати інші страви, радимо скористатися перевіреними лайфхаками.

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Опустіть у воду

Налийте воду у широку склянку та вкиньте всередину яйце. Якщо воно опуститься на дно, то це означатиме, що воно свіже. У випадку, якщо яйце спливе на поверхню, то це буде ознакою зіпсованості.

Потрясіть

Піднесіть яйце до вуха та потрясіть ним. Якщо чуєте, що вміст бовтається, то це сигнал, що яйце не першої свіжості, та якщо чути вже булькання та хлюпання – яйце протерміноване.



Основні ознаки зіпсутості яєць / Фото Pexels

Розбийте

Легко свіжість яєць можна визначити за допомогою перевірки білка та жовтка. Якщо жовток опуклий та щільний, а білок в’язкий, то яйце свіже. А от коли жовток розпливається, а білок дуже рідкий, то це ознака зіпсутості. Такі яйця їсти не можна.

Понюхайте

Свіже яйце має ледь помітний запах. Якщо ж яйце видає неприємний аромат, скоріше навіть смердить, то це явна ознака того, що воно зіпсоване й більше не годиться для використання.

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У вашому холодильнику можуть бути білі чи коричневі яйця. Обидва варіанти є однаково поживними та не відрізняються смаком. Білі яйця належать птахам зі світлою гребінкою та білим пір’ям, а от коричневі несуть кури з темним пір’ям та червонуватою гребінкою. Коричневі яйця можуть коштувати дорожче, а це все тому, що вони кури, які їх несуть є більшими за тих, що несуть білі яйця, відповідно фермери витрачають більше коштів на їхній корм.