Как понять, что яйца испорчены: основные признаки, которые надо знать

Перед тем, как купить яйца в магазине стоит открывать упаковку и смотреть, целые ли они и неповрежденные. На ней сразу можно проверить дату конечного потребления, впрочем что делать с яйцами, которые уже долго стоят в холодильнике или купленные на рынке? Проверить их свежесть можно с помощью нескольких признаков.

Определить "на глаз" свежесть яиц довольно проблематично, пишут Porady 24. Всего в холодильнике они могут храниться более месяца, и для того, чтобы быть уверенными, что они свежие и из них охотно можно приготовить яичницу или готовить другие блюда, советуем воспользоваться проверенными лайфхаками.

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Опустите в воду

Налейте воду в широкий стакан и бросьте внутрь яйцо. Если оно опустится на дно, то это будет означать, что оно свежее. В случае, если яйцо всплывет на поверхность, то это будет признаком испорченности.

Потрясите

Поднесите яйцо к уху и потрясите им. Если слышите, что содержимое болтается, то это сигнал, что яйцо не первой свежести, и если слышно уже бульканье и хлюпанье – яйцо просроченное.



Основные признаки испорченности яиц / Фото Pexels

Разбейте

Легко свежесть яиц можно определить с помощью проверки белка и желтка. Если желток выпуклый и плотный, а белок вязкий, то яйцо свежее. А вот когда желток расплывается, а белок очень жидкий, то это признак испорченности. Такие яйца есть нельзя.

Понюхайте

Свежее яйцо имеет едва заметный запах. Если же яйцо издает неприятный аромат, скорее даже воняет, то это явный признак того, что оно испорчено и больше не годится для использования.

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В вашем холодильнике могут быть белые или коричневые яйца. Оба варианта одинаково питательны и не отличаются вкусом. Белые яйца принадлежат птицам со светлой гребенкой и белыми перьями, а вот коричневые несут куры с темными перьями и красноватой гребенкой. Коричневые яйца могут стоить дороже, а это все потому, что они куры, которые их несут являются большими тех, что несут белые яйца, соответственно фермеры тратят больше средств на их корм.