Куди поїхати на озеро біля Львова: 5 локацій, які сподобаються всім

Околиці Львова багаті не лише красивими історичними містечками, але й мальовничими місцями, де можна відпочити, насолодитися природою та трохи відпочити від шумного життя. Якщо ви плануєте вихідні на природі, ділимося списком найкращих місць для відпочинку з озером.

У літню пору відпочинок біля водойми є найпопулярнішим, пишуть Поради 24. Теплі та сонячні дні так і хочеться провести на лежаку. Пляжний сезон ще не відкритий, втім можна відправитися у затишні місця біля озера для того, щоб відпочити та засмагнути.

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Озеро Задорожнє

Навколо озера Задорожнє розташовано кілька без відпочинку, до прикладу, Sky Lake або ж Baykal Resort, які пропонують пляжний відпочинок з шезлонгами та альтанками.

Вхід на територію платний. У будні квиток коштує 350 гривень, у вихідні – 400 гривень. До озера найкраще дістатися автомобілем, втім можна також доїхати маршруткою чи електричкою сполученням Львів – Трускавець, Львів – Лавочне та Львів – Моршин.

Palmira Resort

База відпочинку розташована неподалік кільцевої дороги в селі Підберізці. Тут можна орендувати шезлонг та альтанку з мангалом за 1000 гривень, а квиток для дорослого коштує 300 гривень.

Львівська Швейцарія

У селі Давидів біля Львова є чудове місце для тих, хто хоче провести час на природі. Для відпочивальників тут облаштували безкоштовні кабінки для переодягання, душ, парасольки, туалети. У цьому місці можна забронювати альтанку чи залишитись з ночівлею в готелі на березі озера.

Озеро на базі відпочинку "Бухта Вікінгів"

На базі відпочинку "Бухта Вікінгів" у Старому Селі є три озера. Найбільша водойма облаштована пляжем з піском. На території є душові, вбиральні та пірс. На цій локації можна відпочити й позасмагати в літній сезон. Відпочинок біля озера коштуватиме 300 гривень.

Озеро в Брюховичах

У Брюховичах знаходиться одне з найбільших озер Львівщини. Тут можна відпочити на облаштованих пляжах, активно провести час на водних видах спорту. Для відпочивальників доступні човни та катамарани. Діти мають можливість погратися на ігрових майданчиках чи пострибати на батутах. На території озера можна навіть порибалити.