Якщо ви любите гори і шукаєте, куди би поїхати в Карпатах, Славсько – це обов'язкове для відвідування місце. Це невелике селище – один із найкращих гірськолижних курортів України. Поради 24 підібрали кілька локацій, які тут точно потрібно відвідати.

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Тростян

Це – гора, заради якої чимало людей відвідують містечко, і саме з неї, як вважається, і почалася історія курорту. Від центру Славсько до гори потрібно пройти 2 кілометри, і офіційно на ній нараховується 11 гірськолижних трас загальною протяжністю 2200 метрів.

Та навіть якщо ви не катаєтеся на лижах чи їдете у теплу пору року, гора однаково вартує того, щоб піднятися на вершину, адже звідти відкриваються неймовірні краєвиди.



Гора Тростян біля Славсько / Фото "Славсько. Гори вражень"

Погар

Погар – це відносно невелика гора, але вона розташована зовсім недалеко від Славсько – 1, 4 кілометра. Гірськолижні траси на Погарі вважаються одними із найбільш екстремальних у містечку.

Гора ідеальна, якщо ви подорожуєте з дітьми, адже її висота – всього 719 метрів, і тут також діють підйомники, тож ви без проблем можете піднятися на вершину.

Майстерня гончарства

Якщо ви хочете не тльки помандрувати горами, але й зануритися у місцеві традиції та звичаї, ви можете відвідати майстерню гончарства. Тут ви можете не тільки спостерігати за майстрами, але і самостійно виготовити глиняний виріб.

Ведмежа Лазанка

Якщо ви все ж налаштовані на активний день та хочете відчути трохи адреналіну, тоді ви можете відвідати мотузковий парк "Ведмежа Лазанка". Там вам запропонують маршрути різної складності, і вони підійдуть як для новачків, так і для досвідчених екстремалів.



Мотузковий парк у Славську / Фото "Славсько. Гори вражень"

Форельні господарства

Ловля форелі – це ще один вид відпочинку у Славську, про який не можна забувати. У спеціальних господарствах ви можете не тільки порибалити, але для вас потім і приготують страву з риби, яку ви виловили власними руками.