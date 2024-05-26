Кінець весни та літо – це ідеальний час для подорожей, і зовсім необов'язково мандрувати далеко для того, щоб побачити цікаві місця. Тож ви можете відвідати Закарпаття, а Поради 24 вже підібрали для вас ідеальний маршрут.

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Водоспад Шипіт

Свій початок це диво природи бере на схилах гори Великий Верх. І тоді струмені кришталево прозорої води з джерельця Площанка спадають каскадами з висоти у 14 метрів.

Водоспад Шипіт надзвичайно популярний серед туристів: милуватися ним можна і влітку, і взимку, адже в холодку пору він не замерзає повністю, а навесні його бурхливі потоки підсилюються талими водами.



Шипіт на Закарпатті / Фото Карпатіум

Озеро Синевир

Синевир – це неймовірний і казковий куточок прекрасної природи. Озеро вразить вас своїми кришталево чистими і глибокими водою, природною красою гір та хвойних лісів навколо.

Завдяки високогірному положенню та глибоководності водойми, навіть у найспекотніші дні воно прогрівається всього на кілька метрів. А посередині озерних вод влаштувався маленький острів.

Оленяча ферма

На Закарпатті працює єдине в Україні фермерське господарство, яке утримує оленів. Розмістилася ферма між селами Іза та Липча, поблизу містечка Хуст. Наразі на фермі можна побачити понад 300 оленів, і кожного дня там також можна побачити і чимало туристів.

Відвідувачі можуть не тільки подивитися на тварин, але також погодувати, погладити їх та зробити гарні фотографії на згадку про візит.



Закарпатська оленяча ферма / Фото Колочава

Колочава

Це – унікальне карпатське селище Міжгірського району. Цей край славиться неймовірними гірськими краєвидами та чистим повітрям. Селище з усіх боків оточене суворими та гострими вершинами, і за різних часів це селище належало до безлічі різних держав: імперій, королівств, республік…

Замок "Паланок"

При слові "Закарпаття" у багатьох людей на думку спадають вино та замки. І це доволі спрощений погляд, але тут можна знайти і перше, і друге. Колись палаци та фортеці були осередком могутності та таємниць правителів, але зараз туристи мають можливість пройтися коридорами та залами, де тільки нещодавно ступала нога королів.

Ось ще кілька локацій для альтернативних маршрутів по Закарпаттю: