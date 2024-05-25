Експерти вже давно зібрали кілька ефективних методів, які здатні вивести свіжі чи застарілі плями за допомогою дешевих та доступних засобів.

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Найкраще жирні плями запирати ще свіжими, не допускаючи того, що жир в’їсться у тканину. Перед пранням одяг завжди замочуйте в теплій воді, оскільки в холодній воді відіпрати пляму складніше.

Господарське мило

Мило вважається найкращим помічником від свіжих чи застарілих жирних плям. Намочіть мило у воду та нанесіть на забруднене місце на 12 годин. Мило має добре увібратися в тканину, а тоді просто прополощіть одяг в теплій воді.

Оцтовий розчин

Кілька крапель оцту змішайте з водою в пропорції 1:1 та замочіть пляму в розчині на 10 – 15 хвилин. Після цього виперіть одяг, як завжди.



Плями з одягу можна вивести кількома способами / Фото Pexels

Крохмаль

Для того, щоб вивести застарілу жирну пляму, крохмаль розчиніть у воді, нагрійте та замочіть одяг в рідині на 10 хвилин. Цим методом бруду можна позбутися з джинсів, куртки чи будь-яких інших речей.

Сіль

Вивести жирну пляму може звичайна кухонна сіль. Посипте забруднене місце сіллю, а через 15 хвилин потріть пляму щіткою, після цього промийте одяг в теплій воді.

Coca-Cola

Цей напій відомий багатьом завдяки тому, що добре прочищує каналізаційні труби. Експерти кажуть, що газована вода позбавляє від жирних плям, які не відпирались за допомогою попереднього прання. Брудний одяг замочіть в 2 – 3 літрах води та залишіть на 2 години. Після цього виперіть в пральній машинці.