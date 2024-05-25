З часом постільна білизна може тьмяніти чи жовтіти. Тривале використання також істотно впливають на колір. Не завжди пральна машинка здатна впоратися з тим, щоб відбілити постіль за допомогою прального порошку, тож варто вдаватися до справді допоміжних методів.

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Не у всіх випадках допомагає відбілювач, оскільки містить хлор, який вступає в хімічну реакцію з білками поту та жиру тіла, викликаючи появу жовтих плям. Натомість впоратися з відбілюванням допоможе лимонний сік. Він легкодоступний, екологічно чистий та здатен чудово впоратися з відбілюванням.



Лимонний сік відбілює постільну білизну / Фото Pexels

Як відбілити постіль лимонним соком

Лимонний сік нанесіть на забруднену ділянку та дайте їй постояти 10 – 15 хвилин для того, щоб лимонна кислота розщепила плями. Після цього поставте постільну білизну в пральну машину та додайте пральний порошок.

Безпосередньо в пральну машинку в якості пом’якшувача можна додати половину чи чашку лимонного соку, кислотність якого допоможе освітлити та відбілити тканину.

Після прання постільну білизну перекладіть в сушильну машину чи висушіть на свіжому повітрю. Що цікаво, сонячне світло природним чином здатне гарно відбілити білизну.

Експерти кажуть, що вже після того, як постіль повністю висохне, ви зможете побачити помітні результати. Постіль стане білішою та свіжішою завдяки відбілюючій силі лимонного соку.