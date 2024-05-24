Якщо ви любитель кави, тоді вам щонайменше раз за життя доводилося стикатися із плямами від цього напою. І якщо ви потім намагалися їх позбутися, то вже точно знаєте, що зробити це зовсім непросто.

Цікаво Чи можна прати взуття в машинці: цю відповідь треба знати всім

Як відіпрати плями від кави

Головне у такій справі – діяти дуже швидко і не давати плямі ввібратися у тканину. Що раніше ви візьметеся за полоскання та прання, то більше у вас шансів отримати у результаті абсолютно чисту тканину.

Втім, вам також потрібно пам'ятати і про рекомендації щодо прання кожної окремої тканини – деякі речі можна чистити тільки у хімчистці або ж за допомогою холодної води. Та зазвичай експерти радять відразу ж за можливості насипати на каву трохи прального порошку.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Та якщо це була кава з молоком, тоді речі слід промивати холодною водою – інакше білок під впливом тепла може прискорити вбирання кавового пігменту у тканину. А в боротьбі із жиром вам допоможе сіль із водою – вам потрібно буде залишити суміш всього на кілька хвилин.



Каву можна легко відіпрати з тканини / Фото Pexels

Отож, як відіпрати пляму від кави з різних тканин?

Якщо доводиться мати справу з бавовною, тоді вам потрібно використати розчин перекису водню та води. Для джинсових тканин також можна використовувати перекис, або ж замінити його на оцет. Та спершу ви маєте протестувати цей засіб на невеликій частині тканини, щоб переконатися, що він не вплине на її яскравість.

Та якщо ви вовняні, шовкові та атласні вироби, спробуйте розвести у рівних пропорціях гліцерин та засіб для миття посуду. Також додайте до нього вісім частин води. За допомогою цього розчину потрібно промокнути пляму кілька разів та дати їй висохнути. За потреби повторіть процедуру.

Синтетичні тканини можна прати так само, як і шовк.