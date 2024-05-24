Если вы любитель кофе, тогда вам как минимум раз в жизни приходилось сталкиваться с пятнами от этого напитка. И если вы потом пытались от них избавиться, то уже точно знаете, что сделать это совсем непросто.

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Как отстирать пятна от кофе

Главное в таком деле – действовать очень быстро и не давать пятну впитаться в ткань. Чем раньше вы возьметесь за полоскание и стирку, тем больше у вас шансов получить в результате абсолютно чистую ткань.

Впрочем, вам также нужно помнить и о рекомендациях по стирке каждой отдельной ткани – некоторые вещи можно чистить только в химчистке или с помощью холодной воды. Но обычно эксперты советуют сразу же по возможности насыпать на кофе немного стирального порошка.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Но если это был кофе с молоком, тогда вещи следует промывать холодной водой – иначе белок под воздействием тепла может ускорить впитывание кофейного пигмента в ткань. А в борьбе с жиром вам поможет соль с водой – вам нужно будет оставить смесь всего на несколько минут.



Кофе можно легко отстирать с ткани / Фото Pexels

Итак, как отстирать пятно от кофе с различных тканей?

Если приходится иметь дело с хлопком, тогда вам нужно использовать раствор перекиси водорода и воды. Для джинсовых тканей можно использовать перекись, или заменить ее на уксус. Но сначала вы должны протестировать это средство на небольшой части ткани, чтобы убедиться, что он не повлияет на ее яркость.

Но если вы шерстяные, шелковые и атласные изделия, попробуйте развести в равных пропорциях глицерин и средство для мытья посуды. Также добавьте к нему восемь частей воды. С помощью этого раствора нужно промокнуть пятно несколько раз и дать ему высохнуть. При необходимости повторите процедуру.

Синтетические ткани можно стирать так же, как и шелк.