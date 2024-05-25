Эксперты уже давно собрали несколько эффективных методов, которые способны вывести свежие или застарелые пятна с помощью дешевых и доступных средств.

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Лучше всего жирные пятна застирывать еще свежими, не допуская того, что жир въестся в ткань. Перед стиркой одежду всегда замачивайте в теплой воде, поскольку в холодной воде отстирать пятно сложнее.

Хозяйственное мыло

Мыло считается лучшим помощником от свежих или застарелых жирных пятен. Намочите мыло в воду и нанесите на загрязненное место на 12 часов. Мыло должно хорошо впитаться в ткань, а тогда просто прополощите одежду в теплой воде.

Уксусный раствор

Несколько капель уксуса смешайте с водой в пропорции 1:1 и замочите пятно в растворе на 10 – 15 минут. После этого постирайте одежду, как обычно.



Пятна с одежды можно вывести несколькими способами / Фото Pexels

Крахмал

Для того, чтобы вывести застарелое жирное пятно, крахмал растворите в воде, нагрейте и замочите одежду в жидкости на 10 минут. Этим методом грязи можно избавиться от джинсов, куртки или любых других вещей.

Соль

Вывести жирное пятно может обычная поваренная соль. Посыпьте загрязненное место солью, а через 15 минут потрите пятно щеткой, после этого промойте одежду в теплой воде.

Coca-Cola

Этот напиток известен многим благодаря тому, что хорошо прочищает канализационные трубы. Эксперты говорят, что газировка избавляет от жирных пятен, которые не отстирывались с помощью предварительной стирки. Грязную одежду замочите в 2 – 3 литрах воды и оставьте на 2 часа. После этого постирайте в стиральной машинке.