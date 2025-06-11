Як використовувати паперові рушники в побуті: лайфхаки, які полегшать життя

Паперові рушники, які більшість з нас використовують на своїй кухні, є багатофункціональними. Вони призначені не лише для витирання рук та поверхонь, оскільки здатні стати в нагоді кожній господині.

Є багато лайфхаків, які здатні полегшити кухонне життя, пише 24 Канал. За допомогою паперових рушників, можна довше зберігати продукти й використовувати їх для приготування їжі.

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Як використовувати паперові рушники на кухні

Просушування овочів та листя для салату

Після миття овочі не встигають швидко висушитися, тому для того, щоб вода не потрапляла в готові страви, листя та овочі можна просушити за допомогою паперових рушників. Потрібно викласти все на рушничок, а зверху промокнути для кращого вбирання.

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Просушування стейка

Для приготування смачного стейку, перед тим, як ставити його на пательню, м’ясо треба обов’язково просушити. Після миття промокніть верхній та нижній шар стейка, а далі посипте спеціями й викладайте на розігріту сковорідку.

Зберігання зелені у холодильнику

Щоб зелень якомога довше залишалася свіжою, після миття покладіть її в контейнер з паперовим рушником, який зможе увібрати в себе зайву вологу.



Варіанти використання паперових рушників / Фото Pexels

Виведення зайвого жиру

Котлети, смажена цвітна капуста, відбивні, кабачки та будь-що смажене на сковорідці, зверху має чимало олії. Для того, щоб прибрати зайвий жир, викладіть все смажене на паперовий рушник, щоб надлишки жиру легко увібралися на папір.

Захист полиць в холодильнику

Полиці у холодильнику можуть залишатися чистими. Потрібно лише застелити їх паперовими рушничками. Вони вберуть вологу, неприємний запах, розлиту рідину та крихти, тож холодильник залишиться чистим якомога довше.

До слова! Віник треба зберігати у відведених місцях вдома. Де не можна ставити віник – читайте в нашому матеріалі.

Очищення бульйону від піни

Під час приготування бульйону з’являється піна та зайвий жир. Щоб не забирати все ложкою, можна покласти на поверхню паперовий рушник, який вбере все, та допоможе залишитися бульйону прозорим.